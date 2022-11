Video/ Picerno Taranto (2-1) gol ed highlights: Esposito regala la vittoria!

Video di Picerno Taranto che si apre con la squadra pugliese in netta ripresa. Un inizio molto vivace della formazione pugliese che però deve capitolare dopo una serie di azioni dei padroni di casa. Prima è Golfo a sfidare il portiere Vannucchi che risponde presente. Poi lo stesso Golfo serve Reginaldo che però non arriva sulla palla proprio per l’intervento del portiere avversario ma poco dopo gonfia la rete. Reginaldo converge sul destro e calcia bucando il portiere e realizzando il gol del 1-0. Primo tempo del match tra Picerno e Taranto che termina con la rete della formazione pugliese, abile a trasformare in gol l’occasione capitata tra i piedi di Labriola.

Secondo tempo a tinte di casa perché Reginaldo e Golfo sono in giornata e lo dimostrano duettando benissimo ma non sono loro a portare nuovamente in vantaggio il Picerno. Ci pensa Esposito che fredda il portiere e firma il nuovo sorpasso della formazione di casa. Seconda frazione del secondo tempo molto accesa con tanti interventi irregolari e gioco spezzettato alla luce delle irregolarità di gioco. Ritmi alti ma pugliesi non riescono a ritornare in partita complice anche l’ottima tenuta difensiva degli uomini di casa che portano nel proprio spogliatoio la vittoria ed i 3 punti in palio.

VIDEO PICERNO TARANTO: IL TABELLINO

TARANTO (3-5-2): 26 Vannucchi,3 Ferrara,4 Antonini,6 Manetta,10 Labriola,11 Guida,21 Mazza,24 Evangelisti (21’st Tommasini),27 Formiconi (21’st G.Romano),72 Mastromonaco,99 La Monica (21’st Infantino). A disposizione: 1 Loliva,63 Caputo,9 Infantino,17 Granata,20 Maiorino,25 Sakoa,32 Romano,34 Caldiero,35 Marini,37 Badji,81 Tommasini. Allenatore Ezio Capuano.

PICERNO (4-2-3-1): 22 Crespi,6 Allegretto,11 Esposito (29’st Ferrani),14 Dettori,18 Garcia,19 Reginaldo (39’st Kouda),24 Golfo (17’st De Cristofaro),25 Guerra,29 Diop (1’st Gerardi),30 De Ciancio,35 Novella. A disposizione: 1 Albertazzi,3 Ferrani,4 De Cristofaro,7 Liurni,8 Kouda,16 Santarcangelo,17 Gerardi,20 Pagliai,42 Montesano. Allenatore Emilio Longo.

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

Marcatori: 17’pt Reginaldo (P), 37’pt Labriola (T). 14’st Esposito (P)

Ammoniti: 18’pt Dettori (P), 20’pt Ferrara (T), 31’pt Guerra (P), 6’st Novella (P), 30’st Crespi (P), 35’st Labriola (T), 44’st Mastromonaco (T)

Espulsi: – 49’st Kouda (P)











