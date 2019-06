Video/ Pisa-Arezzo (1-0): gol e highlights della partita (Serie C play-off)

Ecco il video con i gol e gli highlights di Pisa-Arezzo 1-0, secondo atto della sfida tra le due compagini toscane che si contendevano un posto nelle final four dei play-off di Serie C 2018-19. Dopo aver vinto 2-3 la gara d’andata in trasferta, tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi gli uomini di Luca D’Angelo mettono in cassaforte il passaggio del turno con il gol di Izzillo che a tre minuti dal novantesimo affonda definitivamente le speranze di rimonta negli aretini. Che in realtà non hanno poi fatto granché per creare i presupposti necessari per la rimonta. Alla squadra di Alessandro Dal Canto serviva una vittoria con almeno due gol di scarto per ribaltare il verdetto di quattro giorni fa, ma i padroni di casa non hanno concesso praticamente nulla agli avversari in termini di occasioni. Non si ricordano molte parate da parte di Gori che a metà del primo tempo è dovuto intervenire per fermare Brunori lanciato a rete, per il resto si è quasi limitato a fare da spettatore non pagante. Anche perché gli attaccanti dell’Arezzo non hanno saputo inquadrare quasi mai il bersaglio grosso, a differenza di Nicolas Izzillo che ha messo il punto esclamativo nelle battute conclusive della contesa, quando ormai si aspettava solamente il triplice fischio dell’arbitro Ayroldi. Ora l’ultimo ostacolo del Pisa verso il ritorno in Serie B si chiama Triestina.

VIDEO PISA-AREZZO 1-0, LE DICHIARAZIONI

Ecco le parole di Luca D’Angelo, allenatore del Pisa, nella conferenza stampa post-partita: “Siamo veramente soddisfatti del risultato, sono state due partite molto difficili, nei primi venti minuti eravamo contratti, l’Arezzo non aveva niente da perdere a differenza nostra. Nel secondo tempo ci siamo scrollati di dosso tutte le paure e abbiamo giocato come sappiamo fare. Eravamo reduci da un doppio confronto con la Carrarese che ci ha tolto parecchie energie, per fortuna la squadra ha recuperato in fretta dagli sforzi e questo ci ha consentito di avere la meglio. Nei prossimi giorni spero di riavere a disposizione gli acciaccati e tutta la rosa al completo per il rush finale contro la Triestina”.

VIDEO PISA-AREZZO 1-0, HIGHLIGHTS E GOL





