Video/ Pisa Ascoli (1-0): hifghlights e gol. Decide Siega al 45′ (Serie B)

All’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani il Pisa supera l’Ascoli per 1 a 0. Come si vede nel video di Pisa Ascoli, nelle fasi iniziali dell’incontro il gioco risulta abbastanza spezzettato dai diversi interventi duri effettuati da entrambe le compagini, senza che nessuna delle due squadre riesca effettivamente a prevalere sull’altra. Tuttavia, sono gli ospiti guidati dal tecnico Dionigi a rendersi pericolosi per primi intorno al 14′, quando la conclusione di Sernicola è terminata di poco a lato dello specchio della porta avversaria. Dal canto loro, i padroni di casa, allenati da mister D’Angelo, faticano ad opporsi ai rivali di giornata, non riuscendo a pareggiare il ritmo di gioco offerto dai bianconeri. Le giocate orchestrate dai toscani si rivelano tutte poco concrete e troppo imprecise per impensierire la retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e, lentamente, i padroni di casa toscani riescono ad avanzare in maniera più concreta rispetto a quanto visto in precedenza come si capisce dall’occasione capitata intorno al 26′ e non sfruttata a dovere da Pinato, la cui deviazione in scivolata sul suggerimento di Soddimo non ha sorpreso il portiere avversario Leali. Gli sforzi dei nerazzurri si intensificano e nel finale del primo tempo, precisamente al 45′, ci pensa Siega a spezzare l’equilibrio iniziale andando a segno con una bella azione personale cominciata dal calcio d’angolo da lui stesso battuto. Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i toscani avanzano attraverso le giocate dell’ottimo Soddimo sebbene siano i bianconeri a sfiorare la rete con la conclusione larga di un soffio firmata da Trotta al 55′ a conclusione di una bella azione personale. Sul fronte opposto, intorno al 60′ Lisi va vicino all’euro-gol mancando la porta sul più bello al termine di un gran contropiede solitario. Nemmeno Scamacca al 75′ riesce più a modificare il punteggio da lì al triplice fischio arbitrale. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentasettesimo turno del campionato cadetto permettono al Pisa di salire a quota 53 nella classifica della Serie B mentre l’Ascoli non si muove, rimanendo fermo a quota 46 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Pisa abbia meritato questo successo avendo saputo sfruttare le occasioni avute a disposizione. L’Ascoli ha fatto suo il possesso palla finale con il 55%, dato questo supportato pure dai passaggi totali, ovvero 427 a 354. Tuttavia, i toscani hanno fatto registrare un ottimo 15 ad 11 nei contrasti e, in zona offensiva, è da segnalare il 2 a 1 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, rispetto all’8 a 12 complessivo, oltre al 126 a 123 negli attacchi, dei quali però 35 a 55 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Pisa è stata la squadra più scorretta della serata a casua del 21 a 10 nel computo dei falli e l’arbitro Giovanni Ayroldi, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Soddimo, Birindelli, Moscardelli, Siega e Meroni da un lato, Brlek e Valentini dall’altro.

IL TABELLINO

Pisa-Ascoli 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 45′ Siega(P).

PISA (4-3-1-2) – Perilli; Birindelli(87′ Pisano), Caracciolo, Varnier, Lisi; Marin(78′ Meroni), De Vitis, Pinato(66′ Gucher); Siega; Marconi(87′ Vido), Soddimo(66′ Masucci). All.: D’Angelo.

ASCOLI (3-4-2-1) – Leali; Ferigra, Valentini, Gravillon; Andreoni(71′ Padoin), Cavion(76′ Costa Pinto), Brlek(70′ Petrucci), Eramo(59′ Morosini), Sernicola, Ninkovic; Trotta(59′ Scamacca). All.: Dionigi.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta).

Ammoniti: 33′ Soddimo(P); 46′ Birindelli(P); 49′ Brlek(A); 62′ Moscardelli(P); 75′ Siega(P); 83′ Meroni(P); 90’+5′ Valentini(A).

