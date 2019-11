Video/ Ecuador Italia U17 (0-1): highlights e gol, azzurrini ai quarti!

Nel video di Ecuador Italia U17 ammiriamo la vittoria azzurra negli ottavi di finale dei Mondiali Under 17. Una punizione del subentrato Oristanio ha regalato il passaggio del turno agli azzurrini di coach Nunziata che nei quarti di finale affronteranno i padroni di casa del Brasile. Partono meglio i sudamericani che sfiorano il gol già al 4’ quando Mercato ha tentato una conclusione da posizione defilata che Molla è riuscito a deviare in corner. Sul calcio d’angolo successivo Pluas ha cercato la botta dalla distanza che è uscita di non molto fuori dallo specchio. Nonostante un predominio azzurro, al 19’ ancora Ecuador con Valencia che, servito al limite dell’area da Mina, ha tentato un tiro a giro che è uscito di pochissimo oltre la traversa al 26’ riescono ancora a rendersi pericolosi gli ospiti con Chavez, il cui diagonale rasoterra da posizione defilata è uscito fuori di non molto. Non passa nemmeno un minuto e al 27’ è stata l’Italia a sfiorare la marcatura con Cudrig che, dopo essersi avventato su un pallone vagante, ha calciato centralmente e senza troppa forza permettendo al portiere ospite di respingere. Al 30’ stupenda azione personale di Gnonto che, dopo essersi accentrato dopo aver saltato alcuni avversari che gli hanno anche respinto un tentativo di conclusione quando ormai sembrava ormai perso. Al 37’ occasionissima per l’Italia con Gnonto, bravo a fiondarsi su un palla vagante ma ha malamente sprecato calciando fuori dallo specchio dal limite dell’area.

VIDEO ECUADOR ITALIA U17: IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con una sostituzione da mister Nunziata che ha lasciato negli spogliatoi Cudrig inserendo al suo posto Oristano. Il secondo tempo si è aperto sostanzialmente sulla stessa falsa della prima frazione di gioco, l’Italia cerca di far la partita ma l’Ecuador si dimostra sempre pronta e pericolosa quando può ripartire in velocità. Al 57’ occasione Italia con Brentan che smarcato in area di rigore ha tentato un potente diagonale che Chavez è riuscito a respingere con i piedi. Non passa nemmeno un minuto e a provarci è Gnonto con un altro diagonale che il portiere ospite è riuscito ad allontanare con un intervento in tuffo. Al 63’ sono i sudamericani a sfiorare il vantaggio con Mina, il cui rasoterra tentato da posizione defilata è stato deviato in corner dal reattivo Molla. Al 68’ altro cambio con Boscolo che ha rilevato Brentan. Al 72’ il direttore di gara decide un calcio di rigore in favore dell’Ecuador per una spinta subita da Cabezas che, dopo diversi minuti decide di cambiare dopo aver visionato l’azione al Var, niente calcio di rigore. Subito dopo, ecco il gol su punizione di Oristanio che porta in vantaggio gli azzurrini. Il c.t. dell’Ecuador ha deciso di effettuare tutte le sostituzioni a propria disposizione inserendo Farfan, Mejia e Rodriguez al posto rispettivamente di Vite, Valencia e Angulo. Nonostante i cambi, l’Italia è riuscita a difendersi con estremo ordine fino al 96’ quando il triplice fischio di chiusura ci ha regalato il passaggio al turno successivo della competizione mondiale di categoria.

VIDEO ECUADOR ITALIA U17: GOL E HIGHLIGHTS





