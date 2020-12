Video/ Pisa Chievo (2-2): highlights e gol, che beffa per i nerazzurri! (Serie B)

VIDEO PISA CHIEVO (2-2): I VENETI LA RIPRENDONO ALL’ULTIMO

Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il Chievo acciuffa un pareggio in rimonta ed in extremis per 2 a 2 in trasferta contro il Chievo. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati da mister D’Angelo a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni rendendosi pericolosi intorno al 6′ con il capitano Gucher, sparando largo non di molto anche a causa del pressing di Viviani. Gli ospiti allenati dal tecnico Aglietti tentano di rispondere all’8′ tramite lo spunto di Margiotta, quando Birindelli ne devia il tiro in calcio d’angolo ed al 9′ è invece Viviani a costringere Perilli ad alzare sopra la traversa. Buon avvio di gara giocato a ritmi alti per tutte e due le compagini. I nerazzurri insistono per tentare di spezzare l’equilibrio iniziale ed i loro sforzi portano i frutti sperati verso il 16′, quando l’ottimo Gucher mette a segno il gol del vantaggio approfittando dell’assist di Masucci sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I gialloblu faticano a reagire ma ci provano ugualmente senza andare oltre il tiro murato di Giaccherini al 24′ e dopo aver anche già rischiato di subire il raddoppio al 20′ sull’iniziativa di Lisi, intercettato da Cotali. I minuti scorrono sul cronometro e dopo aver subito il gol siglato da Gucher, gli ospiti mostrano di avere qualche problema nel capitalizzare e riequilibrare l’incontro come suggerito dai tiri imprecisi di Garritano al 31′ e di Giaccherini al 39′. Nel finale di frazione Lisi evita il peggio intervenendo sul suggerimento per De Luca al 44′ e, nel recupero al 45’+1′, i padroni di casa non inquadrano lo specchio con il colpo di testa di Masucci.

VIDEO PISA CHIEVO: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo è il Chievo a partire meglio nella speranza di raggiungere il pareggio come dimostrato dal colpo di testa alto e dalla conclusione larga firmate da Obi entrambe al 48′. I toscani non si lasciano impressionare dall’atteggiamento proposto dai rivali di giornata e realizzano anzi il gol del raddoppio verso il 49′ per merito di Mazzitelli, lesto nello sfruttare l’assist di Masucci sul velo di Gucher. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu tentano di riaprire la sfida andando a segno con un colpo di testa di Djordjevic, ispirato da Fabbro sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 77′. Le cose sembrano complicarsi poi per i nerazzurri a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Siega all’81’ ed infatti ci pensa infine Ciciretti a riequilibrare definitivamente il match con l’aiuto di D’Amico al 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Santoro, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Mazzitelli e Siega, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Cotali, Aglietti ed Obi dall’altro. Il punto conquistato in questo quattordicesimo turno del campionato cadetto permette rispettivamente al Pisa di salire a quota 18 ed al Chievo di portarsi a quota 20 punti nella classifica della Serie B.

IL TABELLINO

Pisa-Chievo 2 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 16′ Gucher(P); 49′ Mazzitelli(P); 77′ Djordjevic(C); 90′ Ciciretti(C).

Assist: 16′, 49′ Masucci(P).

PISA (4-3-1-2) – Perilli; Birindelli, Ant. Caracciolo, S. Benedetti, Lisi; Siega, Gucher, Mazzitelli; Marin; Marconi, Masucci. All.: D’Angelo.

CHIEVO (4-4-2) – Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Cotali; Giaccherini, Obi, Viviani, Garritano; Margiotta, M. De Luca. All.: Aglietti.

Arbitro: Alberto Santoro (sezione di Messina).

Ammoniti: 7′ Mazzitelli(P); 40′ Cotali(C); 54′ Aglietti(C); 62′ Obi(C); 76′, 81′ Siega(P).

Espulsi: 81′ Siega(P).

