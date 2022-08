Video/ Pisa Genoa (0-1) gol e highlights: Ekuban piega i toscani (Serie B)

Già due vittorie in trasferta per il Genoa che all’esordio in campionato si era imposto in casa del Venezia, mentre in occasione della 3^ giornata gli uomini di Blessin hanno fatto visita al Pisa che la scorsa stagione è rimasto in corsa fino all’ultimo per la promozione in Serie A, arrendendosi solamente al Monza nell’ultimo atto dei play-off. I grifoni liguri non si sono lasciati intimorire dall’Arena Garibaldi e hanno sfruttato nel migliore dei modi gli episodi a favore che gli sono capitati nei novanta minuti. Il risultato di 1 a 0 premia quindi gli ospiti che salgono in testa alla classifica, a pari punti con l’Ascoli, approfittando degli scivoloni di Cosenza e Frosinone. Per i toscani è già allarme rosso: un pareggio e due sconfitte il bottino di queste prime tre partite, davvero troppo poco per chi solamente qualche mese fa sognava il ritorno nella massima categoria, il nuovo tecnico Maran è già a rischio se non saprà invertire la tendenza al più presto.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Genoa sale, stop Frosinone

In attesa che si sblocchi Coda, al Genoa non mancano comunque le alternative in attacco: se al Penzo ci aveva pensato il ghanese Yeboah a risolvere la contesa, questa volta il gol decisivo porta la firma del connazionale Ekuban che alla mezz’ora del primo tempo scavalca Nicolas con uno scavetto beffardo che non lascia scampo al portiere brasiliano, la cui uscita si è rivelata fin troppo avventata. Il Pisa – rimasto orfano di Torregrossa che ha giocato solamente i primi dieci minuti prima di alzare bandiera bianca, forse era il caso di tenerlo ancora qualche giorno ai box per recuperarlo completamente – accusa il colpo ma prova a reagire soprattutto nella ripresa con la schiacciata di Ionita neutralizzata senza troppi patemi d’animo da Martínez Riera, che al netto di qualche rinvio sbagliato se l’è cavata piuttosto egregiamente in mezzo ai pali. Con gli avversari costretti a lasciare parecchi spazi nella loro metà campo, anche perché nel frattempo Calabresi si fa cacciare via per somma di ammonizioni, gli ospiti sfiorano il raddoppio in contropiede: Gudmundsson apparecchia per Bani che viene anticipato da Nicolas – nulla da eccepire in questo caso sulla giocata dell’estremo difensore carioca. Nel recupero Jagiello scheggia la traversa su punizione mentre Yalcin in campo aperto non riesce a finalizzare quella che poteva essere la ripartenza del KO. Ma a quel punto Chiffi ha già il fischietto in bocca, il turco avrà sicuramente tante altre occasioni per buttarla dentro.

VIDEO PISA GENOA 0-1, IL TABELLINO

PISA-GENOA 0-1 (0-1)

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus (84’ Piccinini), Canestrelli, Beruatto; Marin (46’ Moustapha Cissé), Nagy (80’ Masucci), Idrissa Touré; Ionita, Sibilli (80’ Tramoni); Torregrossa (12’ Morutan). All. Rolando Maran.

GENOA (4-4-2): Martínez Riera; Hefti, Bani, Dragusin, Pajač (46’ Ilsanker); Badelj (76’ Galdames), Frendrup, Portanova (64’ Jagiello), Gudmundsson; Coda (64’ Yalcin), Ekuban (89’ Yeboah). All. Alexander Blessin.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sez. di Padova).

AMMONITI: 23’ Pajač (G), 37’ Coda (G), 40’ Calabresi (P), 47’ Nagy (P), 90’ Canestrelli (P).

ESPULSO: 85’ Calabresi (P) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 29’ Ekuban (G).











