Video/ Pisa Monza (2-1) highlights e gol: quinta vittoria di fila per i toscani!

VIDEO PISA MONZA (2-1): QUINTA IN FILA PER I NERAZZURRI

Chi fermerà il Pisa sempre più lanciato in testa alla classifica del campionato di Serie B? Il Monza era sicuramente una delle squadre più attrezzate per interrompere la striscia di vittorie dei toscani che tra le mura amiche dell’Arena Garibaldi, nel turno infrasettimanale, mettono in riga pure i brianzoli vincendo per 2-1. La squadra di mister D’Angelo resta così a punteggio pieno con tre lunghezze di vantaggio nei confronti dell’Ascoli e quattro sul Brescia costretto al pareggio dal Frosinone. Le cose si mettono subito benissimo per i padroni di casa che la sbloccano grazie al destro a giro vincente di Sibilli che manda in delirio tutto lo stadio, entusiasmo alle stelle e non potrebbe essere altrimenti visto il periodo d’oro, con un rendimento simile i tifosi sono autorizzati a sognare in grande: di questo passo il ritorno in Serie A dopo più di 30 anni dall’ultima partecipazione potrebbe diventare ben più di una suggestione. Gli ospiti provano a reagire con Ciurria che sfiora il pari di testa mentre Valoti scalda i guantoni di Nicolas con una stecca da fuori area.

A inizio ripresa la gara si complica ulteriormente per gli uomini di Stroppa che perdono Caldirola, autore di un fallo tattico su Cohen, per l’arbitro Pairetto si tratta di chiara occasione da gol e non esita a estrarre direttamente il cartellino rosso. In superiorità numerica il Pisa raddoppia subito con il quarto gol in stagione di Lucca che poi però manca il colpo del definitivo KO. E nel calcio, quando grazi l’avversario, vieni puntualmente punito. E così dal possibile 3 a 0 si passa all’1-2 firmato da Mota Carvalho che accorcia le distanze e riapre una partita che sembrava irrimediabilmente segnata. Nel recupero Marsura interrompe l’assedio del Monza costringendo Carlos Augusto a commettere fallo dentro l’area di rigore. Gucher sbaglia però il tiro dagli undici metri facendosi ipnotizzare da Di Gregorio, un errore che avrebbe tolto svariate ore di sonno al centrocampista austriaco se sul capovolgimento di fronte successivo fosse arrivato il 2-2. Ma è un periodo che gira tutto bene ai toscani che così al triplice fischio possono festeggiare il primo tentativo di fuga in classifica.

VIDEO PISA MONZA 2-1, IL TABELLINO

PISA-MONZA 2-1 (1-0)

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe (84′ De Vitis), Beruatto (69′ Gucher); Idrissa Touré, Nagy, Marin; Cohen (68′ Birindelli), Sibilli (75′ Marsura); Lucca (85′ Masucci). All. Luca D’Angelo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Antov, Marrone, Caldirola; Sampirisi (75′ Donati), Mazzitelli (76′ Colpani), Barberis (90’+4′ D’Alessandro), Valoti (68′ Machin), Carlos Augusto; Mota Carvalho, Ciurria (68′ Gytkjaer). All. Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Luca Pairetto (Sez. di Nichelino).

AMMONITI: 13′ Mazzitelli (M), 37′ Valoti (M), 44′ Caracciolo (P), 71′ Machin (M), 78′ Hermannsson (P), 81′ Carlos Augusto (M), 85′ Masucci (P)

ESPULSO: 48′ Caldirola (M) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 0′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 7′ Sibilli (P), 53′ Lucca (P), 64′ Mota Carvalho (M).

