Video/ Pisa Reggiana (2-2) gol e highlights: Bonfanti salva i toscani (Serie B, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PISA REGGIANA (2-2): LA PARTITA

Pisa e Reggiana si dividono la posta in palio dopo un match giocato a viso aperto. I padroni di casa passano in vantaggio con Melegoni. In un contropiede la sfera arriva al centrocampista che dalla sinistra buca il portiere avversario. Il Pisa non ci sta e la riprende pochi minuti dopo su rigore. Ingenuità in area di Sampirisi che la tocca con la mano. Sul dischetto si presenta Valoti che spiazza il portiere avversario. Nel finale di prima frazione nuovo sorpasso della Reggiana. Sbaglia tutto Canestrelli con Antiste che sul secondo palo sigla. Gondo sigla anche il tris ma dopo il controllo del VAR la rete viene annullata.

Nella seconda frazione i padroni di casa attaccano a testa bassa a caccia del pari. Calabresi salta due avversari e calcia, Bardi salva. Ci prova anche Esteves ma Bardi è ancora bravo a chiudere la saracinesca. Nel finale arriva il pari del Pisa. Torregrossa in mezzo con Bonfanti che trova il gol di testa.

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, (46′ Calabresi) Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Nagy (46′ D’ALessandro); L. Tramoni (81′ Torregrossa), Valoti (46′ Arena), Mlakar; Moreo (69′ Bonfanti). All. Aquilani

Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Romagna, Marcandalli, Sampirisi; Fiamozzi, Bianco (75′ Djamanca), Kabashi, Portanova (75′ Libutti); Melegoni, Antiste (75′ Crnigoj); Gondo. All. Nesta

Reti: 9′ Melegoni (R), 16′ Valoti (P) rig., 34′ Antiste (R), 82′ Bonfanti (P)

Ammoniti: Bianco (R), Canestrelli (P), Barbieri (P), Valoti (P), Marin (P), Esteves (P), Kabashi (R), D’Alessandro (P), Arena (P)

Note: arbitro Luca Zufferli; angoli 6-3 (1-1); recupero 2′ e 5′

