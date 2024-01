DIRETTA/ Pisa Reggiana video streaming tv: cosa è successo di recente? (Serie B, 13 gennaio 2024)

DIRETTA PISA REGGIANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pisa Reggiana sta per iniziare e in attesa del fischio del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi cinque precedenti giocati tra queste società. La prima gara è quella datata 20 novembre 2014 terminata con un pareggio a reti bianche allo stadio Garibaldi di Pisa. La seconda gara è terminata sempre in pareggio ma con ben due gol; vantaggio Pisa con Misuraca e pareggio granata con Petkovic.

La terza sfida è sempre terminata in pareggio ma questa volta con ben quattro gol a condire lo spettacolo. Per la Reggiana reti di Mazzocchi e Martinelli; per il Pisa in rete Caracciolo e Vido, quest’ultimo passato quest’anno proprio ai granata. La vittoria del Pisa avviene il 30 gennaio 2021 grazie al gol decisivo firmato nel primo tempo da Marconi. Quest’anno nella gara di andata, la sfida è terminata con uno scialbo pareggio con il risultato di 0-0. (Marco Genduso)

PISA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Pisa Reggiana, in diretta sabato 13 gennaio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valida per la ventesima giornata di Serie B. I toscani avevano sperato in un campionato molto diverso, magari con la possibilità di lottare per i play off; invece, si trovano ora a dover vigilare alle spalle per evitare di scivolare in zona retrocessione. La squadra guidata da Aquilani occupa la tredicesima posizione in classifica con 22 punti, con un vantaggio di due punti sulla zona play out. Nelle ultime cinque giornate ha collezionato 5 punti, l’ultimo col pari in casa della Ternana.

D’altra parte, gli emiliani stanno dando prova di un buon rendimento nel loro primo anno in Serie B. La formazione di Nesta si trova al dodicesimo posto con 23 punti, e nelle ultime cinque partite ha raccolto sei punti, uno in più degli avversari che affronteranno nella prossima gara. Prima della sosta e in attesa della prima partita del 2024, la Reggiana ha chiuso il vecchio anno con due vittorie consecutive, battendo prima il Sudtirol in trasferta e poi nell’ultima sfida disputata il Catanzaro in casa.

PROBABILI FORMAZIONI PISA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Alberto Aquilani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas, Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves, Arena, Marin, D’Alessandro, Piccinini, Tramoni, Moreo. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bardi, Sampirisi, Szyminski, Marcandalli, Fiamozzi, Crnigoj, Bianco, Pieragnolo, Girma, Kabashi, Gondo.

PISA REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











