Video/ Pisa Spal (1-0) highlights e gol: esordio vincente per i nerazzurri (Serie B)

VIDEO PISA SPAL (1-0): AI NERAZZURRI BASTA SIBILLI

Esordio OK per il Pisa che nella 1^ giornata del campionato di Serie B batte di misura la SPAL per 1-0, decisivo il gol realizzato da Sibilli quando erano trascorsi solamente pochi secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Camplone. Il numero 17 avanza indisturbato per vie centrali e libera un tiro imprendibile per Thiam. Una vera e propria doccia gelata per i ferraresi che provano immediatamente a reagire con Murgia che si ritrova tra i piedi la palla dell’uno pari, ma l’ex-centrocampista della Lazio si fa prendere dall’emozione e calcia addosso a Nicolas che salva così il risultato. La squadra di Clotet crea i maggiori pericoli sui calci piazzati di Viviani dai quali nascono sempre grandi occasioni, come al 23’ quando il portiere brasiliano deve metterci nuovamente i guantoni per sventare l’incornata di Vicari. Prima dell’intervallo i padroni di casa – che ritrovano il pubblico dopo un anno e mezzo di partite a porte chiuse – colpiscono pure un palo con Idrissa Touré.

VIDEO PISA SPAL: IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa il Pisa prova a colpire nuovamente a freddo gli avversari ma stavolta Sibilli non pesca il jolly e sulla ribattuta Marin calcia alle stelle. Nelle fila della SPAL entra Mancosu che si mette subito in evidenza senza però gonfiare la rete, dall’altra parte si rinnova il duello tra Thiam e Touré, il portiere degli estensi tiene la partita aperta fino al triplice fischio. Pur soffrendo più del previsto, gli uomini di D’Angelo strappano i tre punti contro una diretta rivale per la promozione, in attesa degli ultimi colpi di mercato annunciati dalla dirigenza del club toscano che quest’anno punta al salto di qualità definitivo per tornare nella massima categoria dopo oltre 30 anni di assenza.

VIDEO PISA SPAL 1-0: IL TABELLINO

PISA-SPAL 1-0 (1-0)

PISA (4-4-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe, Birindelli (62’ Beruatto); Idrissa Touré, Marin (78’ Mastinu), Gucher (62’ De Vitis), Marsura; Lucca (67’ Masucci), Sibilli (78’ Piccinini). All. Luca D’Angelo.

SPAL (4-3-3): Thiam; Dickmann, Vicari, Coccolo, Tripaldelli (81’ Tunjov); Esposito, Viviani, Seck (66’ Ellertsson), Murgia (54’ Mancosu), Di Francesco (81’ D’Orazio); Colombo (65’ Latte Lath). All. Josep Clotet Ruiz.

ARBITRO: Giacomo Camplone (sez. di Pescara).

AMMONITI: 12’ Viviani (S), 16’ Dickmann (S), 24’ Caracciolo (P), 53’ Colombo (S), 70’ Ellertsson (S), 73’

RECUPERO: 3’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 1’ Sibilli (P).

