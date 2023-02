Video/ Pisa Venezia (1-1) gol e highlights: parità in una gara pazza al Garibaldi

VIDEO PISA VENEZIA: CANDELA APRE, GLIOZZI CHIUDE

Pisa Venezia video gol e highlights dell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie B terminata 1-1. Un punto a testa in una partita dove i toscani hanno calciato di più, ma i veneti hanno giocato in maniera più quadrata. Pareggio dunque giusto considerando tutto. La rete del vantaggio del Venezia arriva al 17′ ed è una grande azione corale terminata con l’assist al bacio di Zampano per Candela, abile a coordinarsi e battere Nicoals siglando il suo primo gol in campionato. Al trentacinquesimo Gargiulo commette fallo su Tessmann obbligando Prontera ad assegnare il rigore ai Lagunari. Dal dischetto si presenta Pohjanpalo che sigla il pareggio. Dura poco però la gioia per l’ex Bayer Leverkusen visto che il gol viene annullato per un doppio tocco del finlandese.

Al settantesimo minuto il direttore di gara assegna un altro penalty, questa volta in favore del Pisa per via di un tocco di mano di Tessman. Dopo un consulto al VAR, Prontera dichiara irregolare l’intervento e dal dischetto si presenta Gliozzi che si fa parare il rigore da Joronen. Anche qui, è solo un’illusione: il portiere finlandese non ha mantenuto il piede sulla linea e la massima punizione viene fatta ribattere. Questa volta Gliozzi non sbaglia e regala il definitivo 1-1. Risultato, come detto, meritato e giusto per quanto emerso in campo.

VIDEO PISA VENEZIA: NICOLAS MIRACOLOSO

E’ stata una partita dalle mille emozioni a Pisa e quando succede, è difficile trovare un migliore in campo. Si potrebbe premiare Candela, autore di una prestazione di alto livello, di un gol di pregevole fattura e di una doppietta non arrivata solo per un miracolo di Nicolas. A proposito di possibili “man of the match”, lo stesso portiere dei neroazzurri potrebbe tranquillamente essere in lizza anche solo per il miracolo a tre minuti dalla fine sul tiro del classe 2000.

Molto bene anche Moreo, entrato in partita in maniera più che positiva contribuendo alla conquista del rigore così come dall’altra parte Zampano con un assist perfetto per il gol di Candela. Poteva raccogliere più applausi Joronen se non fosse per un piede leggermente avanti sulla riga che ha vanificato, in occasione del rigore di Gliozzi, la parata del finlandese sulla massima punizione calciata dall’ex Monza.

VIDEO PISA VENEZIA, IL TABELLINO

PISA-VENEZIA 1-1

RETI: 17′ Candela (V), 30′ st Gliozzi su rigore (P)

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi (16′ st Esteves), Hermannsson, Rus, Beruatto; Tourè, Nagy (1′ st Marin), Gargiulo (1′ st Moreo); Sibilli (31′ st Tramoni M.), Morutan (35′ st’ Mastinu); Gliozzi. All. D’Angelo

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Carboni, Hristov; Zampano, Tessmann, Jajalo, Ellertsson (44′ st Busio), Candela; Pohjanpalo (31′ st Novakovich), Pierini (31′ st Johnsen). All. Vanoli

ARBITRO: Daniele Paterna (sez. Teramo)

AMMONITI: Hristov (V), Pohjanpalo (V), Nagy (P), Svoboda (V), Nicolas (P), Jajalo (V), Carboni (V), Candela (V), Sibilli (P)

