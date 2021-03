Video/ Pisa Vicenza (2-2) gol e highlights. Grandi emozioni all’Arena Garibaldi

Pisa e Vicenza non deludono mai ogni volta che si affrontano, regalandoci novanta minuti di pura adrenalina: dopo lo spettacolare 4-4 nella gara d’andata le due squadre all’Arena Garibaldi danno vita a un altro match emozionante che finisce sul risultato di 2-2. Se non ci credete, date pure un’occhiata al video con gli highlights e i gol e vi renderete conto che i colpi di scena non sono mancati. Già al 3’ del primo tempo Beghetto fa tremare la porta di Grandi su calcio di punizione con il pallone che si stampa sulla traversa. Ritmi elevati nonostante le tante interruzioni dovute agli infortuni, davvero bruttissimo lo scontro tra Gori e Zonta con i due giocatori che restano a terra diversi minuti prima di riprendersi, il portiere di D’Angelo riesce a rimanere in campo con una vistosa fasciatura – e a compiere nella ripresa diverse parate decisive ai danni del suo omonimo Gabriele – mentre il centrocampista del Lanerossi ha dovuto alzare bandiera bianca. Gli ospiti sbloccano la contesa grazie a Dalmonte che nell’esultanza mette il piede in fallo e si procura una distorsione alla caviglia, una circostanza tragicomica che obbliga Di Carlo al secondo cambio forzato. Per segnare la rete del raddoppio, Meggiorini si ispira a un suo idolo di infanzia, Djorkaeff: rovesciata mozzafiato che lascia tutti di sasso, se ci fosse stato il pubblico sarebbe partita la standing ovation dai tifosi avversari, tipo Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium. Sembra notte fonda per i toscani che nella ripresa invece reagiscono e nel giro di tre minuti si rimettono in carreggiata grazie all’uno-due di Vido e Mazzitelli. Dopodiché la scena se la prendono i due Gori, il duello se lo aggiudica Stefano che ferma più volte Gabriele che ha provato in tutti i modi a riportare avanti i suoi.

VIDEO PISA-VICENZA 2-2, LE DICHIARAZIONI

Le parole di uno dei protagonisti del match, Luca Mazzitelli, autore del definitivo 2-2: “Per come si era messa possiamo ritenerci soddisfatti del risultato, dispiace aver preso i due gol nel primo tempo. Siamo stati bravi a reagire e a non farci abbattere, ci è mancato solamente l’ultimo sforzo che serviva per vincere la partita e strappare i tre punti, in ogni caso va bene così, pensiamo a guardare avanti che mancano ancora 13 giornate alla fine del campionato. Secondo me siamo entrati bene in partita, nei primi venti minuti abbiamo creato qualche occasione, poi su un nostro cross sbagliato è arrivato il primo gol del Vicenza, poi quello di Meggiorini lo avete visto e non c’è neanche bisogno di aggiungere altro. Due episodi negativi che potevano tagliarci le gambe, non ci siamo demoralizzati e abbiamo provato a limitare i danni, riuscendoci. Cosa ci manca per i play-off? Fare qualche punto in più contro le medio-piccole. Dedico il gol alla mia famiglia”.

VIDEO PISA-VICENZA 2-2, IL TABELLINO

PISA-VICENZA 2-2 (0-2)

PISA (4-3-1-2): S. Gori; Birindelli (75’ Lisi), Caracciolo, Benedetti (75’ Varnier), Beghetto; Gucher, Marin (74’ De Vitis), Mazzitelli; Siega (46’ Soddimo); Vido, Marconi (86’ Palombi). All. Luca D’angelo.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Valentini, Pasini, Cappelleti, Beruatto; Zonta (16’ Cinelli), Pontisso, Agazzi (68’ Vandeputte); Giacomelli (68’ Nalini); Dalmonte (26’ G. Gori), Meggiorini (67’ Longo). All. Domenico Di Carlo.

ARBITRO: Federico Dionisi (sez. di L’Aquila).

AMMONITI: 7’ Pasini (V), 45’+1’ Beghetto (P), 51’ Caracciolo (P), 65’ Marin (P), 74’ Benedetti (P), 89’ Mazzitelli (P).

RECUPERO: 6’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 23’ Dalmonte (V), 32’ Meggiorini (V), 59’ Vido (P), 61’ Mazzitelli (P).

