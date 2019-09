Video/ Pistoiese Como (1-1): highlights e gol. Ganz salva i lombardi (Serie C)

Pistoiese e Como dividono la posta in palio dopo una gara molto equilibrata. Come si vede nel video Pistoiese Como, alla rete di Falcone ha risposto Ganz nella seconda frazione fissando definitivamente il punteggio sull’uno ad uno. All’alba della gara Gabrielloni imbuca per Ganz, entra in area ma non inquadra la porta. La Pistoiese sblocca la gara al venticinquesimo minuto di gara. Assist di Valiani che mette davanti al portiere il compagno di squadra, e palla depositata in rete. A dieci minuti dalla fine Camilleri anticipa Ganz con un grande intervento evitando il gol. La prima frazione di gioco termina con la Pistoiese avanti grazie alla rete realizzata da Falcone. Ad inizio ripresa Falcone prova ad andare in profondità, palla per Llamas anticipato da Crescenzi. Ferrarini cerca Falcone, il suo destro di prima intenzione non inquadra la porta. Il Como continua ad attaccare e viene premiato. Iovine mette un grande cross che pesca Ganz. Bravo il centravanti ad anticipare Camilleri e trovare il gol. Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero.

GLI ULTIMI MINUTI

L’ultima emozione la regala Raggio Garibaldi che la spedisce in mezzo all’area, Ganz però viene colto in fuorigioco. Un pareggio giusto tra due squadre che hanno lottato senza risparmiarsi nemmeno un secondo. Il Como ci ha creduto di più nella seconda frazione riuscendo ad ottenere il pari grazie a Ganz. Ricordiamo che la Pistoiese era reduce dalla sconfitta di Carrara che ha complicato i piani dopo 4 punti ottenuti nelle sfide contro Pergolettese e Gozzano. Il Como, dopo aver stupito tutti con due vittorie in avvio proprio contro Pergolettese e Gozzano, è caduta nei due derby lombardi prima contro il Monza e poi sul campo del Renate.

