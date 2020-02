Video/ Pistoiese Siena (1-1): highlights e gol, che beffa per la Robur! (Serie C)

Nel video di Pistoiese Siena parliamo del derby toscano che si è giocato per la 26^ giornata nel girone A del campionato di Serie C, terminata con una clamorosa beffa per la Robur ripresa in pieno recupero. Allo Stadio Marcello Melani le formazioni di Pistoiese e Robur Siena si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo i bianconeri affrontano a viso scoperto i padroni di casa ma la sfida tarda a decollare e resta bloccata. Bisogna attendere infatti il secondo tempo, ed in particolare l’ultima parte dell’incontro, perchè la gara entri nel vivo, a cominciare dall’autogol firmato da Dametto valido per il vantaggio degli ospiti all’80’. Gli arancioni di mister Pancano rimangono inferiorità numerica a partire dall’81’ a causa dell’espulsione per proteste rimediatada Vitiello ma i loro sforzi vengono premiati a recupero inoltrato, precisamente al 90’+8′, dal gol messo a segno da Falcone trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di D’Ambrosio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Vitiello, poi espulso con un rosso diretto, e Ferrarini da un lato, Migliorelli e D’Ambrosio dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiseiesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pistoiese di salire a quota 33 nella classifica del girone A di Serie C mentre il Siena si porta a quota 39 punti.

VIDEO PISTOIESE SIENA: IL TABELLINO

Pistoiese-Robur Siena 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 80′ AUTO Dometto(P); 90’+8′ RIG. Falcone(P).

PISTOIESE (3-5-2) – Pisseri; Dametto, Camilleri, Capellini; Ferrarini, Tempesti, Vitiello, Cerretelli, Favale; Gucci, Valiani. A disp.: Salvalaggio. Leggiero, Mazzarani, Ciccone, Falcone, Llamas, Spadoni, Spinozzi, Bortoletti, Cappellini, Stijepovic, Cappelluzzo. All.: Giuseppe Pancaro.

SIENA (3-5-2) – Confente; Romagnoli, D’Ambrosio, Panizzi; Oukhadda, Bovo, Gerli, Arrigoni, Migliorelli; Cesarini, Guidone. A disp.: Saloni, Icardi, Boateng, Sparacello, Campagnacci, Romei, Ceesay, D’Auria, Paulino Da Silva, Andreoli, Buschiazzo, Lombardo. All.: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Paride Tremolada (Monza).

Ammoniti: Vitiello(P); Migliorelli(S); Ferrarini(P); D’Ambrosio(S).

Espulsi: 81′ Vitiello(P).

