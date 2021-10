Video/ Pistoiese Teramo (1-2): highlights e gol, tutto nel primo tempo! (Serie C)

VIDEO PISTOIESE TERAMO (1-2): GRAN COLPO DEGLI ABRUZZESI

Allo Stadio Marcello Melani il Teramo supera in trasferta la Pistoiese per 2 a 1, e dunque andiamo ad analizzare il video di Pistoiese Teramo. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Guidi a prendere in mano le redini del match riuscendo a passare in vantaggio al 6′ grazie alla rete messa a segno da Viero, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Arrigoni. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi trovano il gol del raddoppio per merito di Malotti al 15′, approfittando di un erroraccio commesso da Santoro e Romano, ma sono poi costretti a rimpiazzare prematuramente Viero con Rossetti a causa di un infortunio al 27′. Tuttavia, nel finale del primo tempo Gennari accorcia le distanze per i suoi al 39′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, agevolato da un tocco di Vano.

Nella ripresa il neo entrato Martina prova subito a farsi vedere con scarso successo ed è invece Bernardotto ad impensierire gli avversari al 57′ forzando Pozzi alla parata ma gli abruzzesi hanno comunque perso per infortunio Rosso, rimpiazzato da Berligea al 49′. Nell’ultima parte dell’incontro Ubaldi, Romano e Castellano vanno solo vicini all’eventuale pareggio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Ubaldi, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Sottini, Pinzauti, Castellano, Sabotic e Gennari da un lato, Bernardotto e Tozzo dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono al Teramo di salire a quota 9 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Pistoiese non si muove, rimanendo ferma con i suoi 5 punti.

VIDEO PISTOIESE TERAMO: IL TABELLINO

Pistoiese-Teramo 1 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 6′ Viero(T); 15′ Malotti(T); 39′ Gennari(P).

PISTOIESE (4-3-1-2) – Pozzi; Gennari, Sabotic, Moretti, Sottini; Romano, Santoro, Castellano; Mal; Pinzauti, Vano. A disp.: Toselli, Donini, Deratti, Basani, Martina, Tempesti, Tamacere, Minardi, Stijepovic, D’Antoni, Ubaldi, Mezzoni. All.: David Sassarini.

TERAMO (4-3-3) – Tozzo; Kadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Rillo; Viero, Arrigoni, Cuccurullo; Malotti, Bernardotto, Rosso. A disp.: Agostini, Furlan, Fiorani, Surricchio, Rossetti, Mungo, Di Dio, Montaperto, Berligea. All.: Federico Guidi.

Arbitro: Mattia Ubaldi (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 35′ Sottini(P); 45’+1′ Pinzauti(P); 50′ Castellano(P); 52′ Bernardotto(T); 70′ Sabotic(P); 76′ Tozzo(T); 76′ Gennari(P).

