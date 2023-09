Video/ Pontedera Cesena (1-3) gol e highlights: i romagnoli si sbloccano (15 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA CESENA: ROMAGNOLI SCATENATI!

Il Cesena si sblocca al Mannucci dove trova la sua prima vittoria in questo campionato battendo il Pontedera per 3 a 1. Il brillante contributo di chi è entrato dalla panchina – che non oscura quanto fatto dai titolari, in particolare da Saber che ha sbloccato la contesa nelle fasi iniziali del match valevole per la terza giornata di Serie C girone B e in seguito è andato più volte vicino alla doppietta personale, trovando l’opposizione provvidenziale del portiere avversario Lewis – è stato decisivo per il cambio di direzione della gara. Quando il Pontedera è riuscito a pareggiare momentaneamente i conti con Benedetti, gli ospiti, che qualche minuto prima si erano divorati il gol del raddoppio, animati da una rinnovata verve grazie alle mosse di mister Toscano, non si sono dati per vinti e si sono piuttosto rimboccati le maniche alla ricerca del nuovo vantaggio.

Diretta/ Pontedera Cesena (risultato finale 1-3): la chiudono Ogunseye e Kargbo (Serie C, 15 settembre 2023)

Quando mancavano ancora una ventina di minuti al novantesimo già si poteva notare il lampo di qualità portato dai nuovi ingressi, con il tentativo di Donnarumma – sostenuto proprio dalla freschezza dei subentrati – che ha costretto i padroni di casa a rifugiarsi disperatamente in corner. Poi, all’80’, emerge la magia di Berti: con una visione di gioco impeccabile, disegna un assist perfetto per Ogunseye, riportando avanti gli ospiti. Ma è nel recupero che i cambi dalla panchina fanno veramente la differenza: con gli avversari completamente sbilanciati in avanti, non avendo più nulla da perdere, a tempo ormai scaduto Shpendi si invola in contropiede e dopo aver superato il portiere con una finta da campione consumato, offre a Kargbo l’opportunità d’oro di dare il colpo di grazia all’undici di Canzi. L’ex-Crotone non può assolutamente sbagliare e mette il punto esclamativo su una partita che certifica una volta di più l’ampia varietà della rosa di questo Cesena che punta a tornare tra i grandi.

Diretta/ Fermana Pontedera (risultato finale 1-0): rosso a Guidi e gol di Montini (Serie C, 9 settembre 2023)

VIDEO GOL PONTEDERA CESENA 1-3, IL TABELLINO

PONTEDERA-CESENA 1-3 (0-1)

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Calvani (46’ Pretato), Espeche, Martinelli; Perretta, Benedetti (72’ Provenzano), Catanese (83’ Fossati), Angori; Delpupo (46’ Paudice), Ianesi (73’ Ignacchiti); Nicastro. All. Max Canzi.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri (71’ Siano); Ciofi, Prestia, Silvestri; Donnarumma, De Rose, Varone, Adamo (78’ Pierozzi); Saber (70’ Berti); Corazza (70’ Kargbo), Ogunseye (90’+1’ C. Shpendi). All. Domenico Toscano.

ARBITRO: Luca De Angeli (Sez. di Milano).

AMMONITI: 12’ Delpupo (P), 42’ Prestia (C), 49’ Ciofi (C), 66’ Perretta (P), 90’+6’ Pierozzi (C).

DIRETTA/ Olbia Cesena (risultato finale 2-1): accorcia Ogunseye! (Serie C, 3 settembre 2023)

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 10’ Saber (C), 63’ Benedetti (P), 80’ Ogunseye (C), 90’+7’ Kargbo (C).

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA CESENA













© RIPRODUZIONE RISERVATA