DIRETTA/ Pontedera Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: match al via, si gioca! (21 aprile 2024)

DIRETTA PONTEDERA OLBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mettendo a confronto i dati della diretta di Pontedera Olbia, ci accorgiamo che negli ultimi anni la partita è finita per tre volte con un 1-1, e dove potrebbero essere segnati questi gol? Molto probabilmente per i toscani alla ripresa, tra il 60esimo e il 74esimo minuto visto che la percentuale indica il 24%. Per la squadra sarda invece la percentuale più alta viene registrata alla fine del match, con il 32% delle reti segnate negli ultimi giri di orologio della partita.

Video/ Olbia Pescara (0-3) gol e highlights: tris senza storie, sardi quasi in D (Serie C, 14 aprile 2024)

Espeche per i toscani è il giocatore con più ammonizioni anche se non è il giocatore che commette più falli, dato interessante. Vediamo ora come si evolverà questa incredibile partita che non vediamo l’ora di commentare, il fischio di inizio della diretta di Pontedera Olbia sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Gubbio Pontedera (risultato finale 0-0): pari senza acuti (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA PONTEDERA OLBIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi di voi ama la Serie C e fosse incuriosito dal vedere in diretta Pontedera Olbia potrà farlo attraverso l’offerta di Sky che permette di seguire dalla televisione di casa o dai bar anche questa sfida di Serie C. Potete pure, se preferite, vedervi la diretta Pontedera Olbia in dtreaming video tramite l’app di Sky oppure andando su NowTv.

PONTEDERA OLBIA: SARDI QUASI SPACCIATI!

Sulla carta sembra un incontro facile quello della diretta di Pontedera Olbia, ma l’apparenza inganna in questa 37esima giornata di Serie C con l’oara X del match fissata per oggi 21 aprile alle 16,30. I toscani arrivano a questo match dopo un pareggio contro il Gubbio a reti inviolate e si trovano attualmente al settimo posto in classifica.

DIRETTA/ Olbia Pescara (risultato finale 0-3): crollo sardo in 10, Serie D vicina! (Serie C, 14 aprile 2024)

Cercheranno di tornare alla vittoria per continuare la loro scalata in classifica e confermarsi nella zona playoff. I sardi si trovano all’ultimo posto in classifica e arrivano alla partita dopo quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Pescara per 3-0 in casa.

PONTEDERA OLBIA: PROBABILI FORMAZIONI

Immergiamoci nelle probabili formazioni di Pontedera Olbia dove ci si aspetta che Guidi sia uno dei pilastri della difesa, essendo considerato uno dei gioielli della formazione toscana. La squadra si affiderà a lui per guidare la retroguardia e mantenere solida la difesa.

Dall’altra parte del campo, c’è molta attesa per Ragatzu. Nonostante il trend negativo della sua squadra, il giocatore è sempre parso tra i più in forma e sarà una delle speranze per cercare di ottenere un risultato positivo.

PONTEDERA OLBIA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote di Pontedera Olbia sul sito della Sisal: la vittoria dei toscani è fissata a 1,8 mentre il pareggio a 5,3. La vittoriadei sardi porterebbe una moltiplicazione di 7 sull’importo scommesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA