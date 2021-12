Video/ Pontedera Teramo (0-3): highlights e gol. La chiude Soprano al 56′!

VIDEO PONTEDERA-TERAMO (0-3): LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci il Teramo supera in trasferta il Pontedera per 3 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Maraia a suonare subito la carica al 2′ sparando largo non di molto con Benedetti. Gli ospiti allenati da mister Guidi replicano al 5′ mandando la sfera oltre la linea di fondo campo con Bernardotto.

I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani si vedono annullare un gol per fuorigicoo a Magnaghhi al 17′ prima di dover rimpiazzare prematuramente Matteucci con Shiba al 28′ a causa di un infortunio. Gli abruzzesi riescono a passare in vantaggio al 29′ grazie alla rete messa a segno da Rosso e trovano pure il raddoppio al 31′ con l’autogol del subentrato Shiba provocata da Bernardotto e provando ad anticipare Rosso.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i granata tentano di suonare la carica senza inquadrare lo specchio della porta con Benedetti al 47′ ed i biancorossi replicano invece firmando pure la rete del tris al 56′ quando Soprano insacca la sfera di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nell’ultima parte dell’incontro gli uomini di Maraia falliscono anche un calcio di rigore concesso per fallo di Furlan su Caponi e parato da Perrucchini a Magnaghi nel recupero al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Zucchetti, proveniente dalla sezione di Foligno, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Milani e Catanese da un lato ed Hadžiosmanović dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciassettesimo turno di campionato permettono al Teramo di salire a quota 19 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Pontedera non si muove, rimanendo fermo con i suoi 21 punti.

IL TABELLINO

Pontedera-Teramo 0 a 3 (p.t. 0-2)

Reti: 29′ Rosso(T); 31′ AUTO Shiba(P); 56′ Soprano(T).

PONTEDERA (3-5-1-1) – Angeletti; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Benedetti; Magnaghi. A disp.: Sposito, Santarelli, Parodi, Bardini, Shiba, Mattioli, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Regoli, De Ioannon, Di Bella. All.: Maraia.

TERAMO (4-3-3) – Perucchini; Hadsziosmanovic, Soprano, Bellucci, Ndrecka ; Arrigoni, Fiorani, Mungo; Malotti, Bernardotto, Rosso. A disp.: Tozzo, D’Agostino, Trasciani, Surricchio, Pinto, Rillo, Furlan, Di Dio, Montaperto. All.: Guidi.

Arbitro: Luca Zucchetti (sezione di Foligno).

Ammoniti: 41′ Hadžiosmanović(T); 66′ Milani(P); 87′ Catanese(P).

