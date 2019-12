Video/ Pordenone Ascoli (2-1): highlights e gol, i ramarri vincono ancora! (Serie B)

Ecco il video di Pordenone Ascoli, partita giocata per la 17^ giornata nel campionato di Serie B e che ancora una volta incorona la neopromossa di Attilio Tesser, autentica rivelazione del torneo cadetto. Ramarri in Paradiso: con questo 2-1 all’Ascoli il Pordenone si porta a +5 sul gruppo delle terze, composto da Frosinone, Perugia e Cittadella: 31 punti contro 26, è vero che il Benevento capolista è distante 9 punti, ma lo è altrettanto il fatto che il secondo posto basta e avanza per la Serie A, parola quasi impronunciabile. Esce momentaneamente dalla zona play off un Ascoli che è sembrato comunque solido, ma ha pagato a carissimo prezzo lo sbandamento costato 2 gol in pochi minuti nel primo tempo. Avvio di partita agonisticamente acceso con le ammonizioni per Gravillon, Bassoli e Ninkovic, ma le occasioni da gol arrivano col contagocce. Come detto, il Pordenone trova il cambio di passo decisivo poco dopo la mezz’ora nella prima frazione di gioco.

VIDEO PORDENONE ASCOLI: I GOL DELLA PARTITA

Ramarri in vantaggio al 33′ con Burrai che viene servito da Zammarini e scarica un gran destro all’incrocio dei pali. L’Ascoli non ha neanche il tempo di riorganizzarsi e al 37′ il Pordenone sigla il raddoppio: cross ben calibrato dal versante sinistro del campo di Ciurria, si inserisce Strizzolo che di testa batte di nuovo Leali. Marchigiani storditi e nella ripresa il Pordenone gestisce il doppio vantaggio con grande autorità, sfiorando anche il tris con un assist di Strizzolo che non viene sfruttato per un soffio da Pobega. Gioca bene la formazione di casa, l’Ascoli deve fare i conti anche con l’espulsione di Ninkovic dalla panchina, dopo la sua sostituzione, ma proprio al 90′ trova il gol che riaccende la partita, con Cavion che sfrutta un’incursione di Da Cruz. Lungo recupero ma il Pordenone resiste e ottiene una vittoria capace di far sognare.

