Video/ Pordenone Juve Stabia (2-1): highlights e gol. Strizzolo decisivo all’83’

Come si evince dal video con gli highlights e i gol di Pordenone-Juve Stabia 2-1, i ramarri sembrano essersi lasciati finalmente alle spalle la crisi che gli ha impedito di vincere per oltre due mesi, il successo di sabato scorso contro l’Empoli ha indubbiamente sbloccato gli uomini di Tesser che alla Dacia Arena concedono il bis mettendo in riga le vespe gialloblù di Caserta che si arrendono a pochi minuti dal novantesimo, puniti dal colpo di testa vincente di Strizzolo che sugli sviluppi di un calcio d’angolo riporta in vantaggio i suoi. Già nella prima frazione di gioco ci aveva pensato Gavazzi a regalare una gioia ai suoi tifosi sovrastando Troest che rimane fermo mentre l’avversario che doveva marcare prende l’ascensore e impatta il pallone che termina alle spalle di Provedel. Gli ospiti sbandano parecchio in difesa e rischiano di incassare più volte lo 0-2, poi Gasbarro sbaglia completamente i tempi dell’intervento su Canotto mancando il pallone e travolgendo il numero 18 (entrato dalla panchina) che si procura così il calcio di rigore trasformato alla perfezione da Di Mariano. La reazione del Pienne è esemplare e con la forza dei nervi distesi, tipica delle grandi squadre, rimette le cose a posto prima del triplice fischio di Illuzzi. Coronavirus permettendo, tra pochi giorni tutti di nuovo in campo con il Pordenone che va a fare visita al Cittadella mentre la Juve Stabia ospiterà lo Spezia.

IL TABELLINO

PORDENONE-JUVE STABIA 2-1 (1-0)

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi (86’ Mazzocco); Bocalon (55’ Ciurria), Strizzolo. All. Attilio Tesser.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci; Addae, Calò, Mallamo (82’ Germoni); Melara (55’ Canotto), Rossi (65’ Bifulco), Di Mariano. All. Fabio Caserta.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi (sez. di Molfetta).

AMMONITI: Calò (JS), Mallamo (JS), Burrai (P), Tonucci (JS), Gavazzi (P), Gasbarro (P), Addae (JS), Geroni (JS).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 32’ Gavazzi (P), 74’ rig. Di Mariano (JS), 83’ Strizzolo (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO PORDENONE JUVE STABIA, HIGHLIGHTS



