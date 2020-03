Diretta Pordenone Juve Stabia/ Streaming video DAZN: obiettivi diversi (Serie B)

Pordenone Juve Stabia si gioca in diretta dallo stadio Bottecchia, alle ore 21:00 di martedì 3 marzo: la 27^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020 ci presenta un turno infrasettimanale, il torneo cadetto si sta svolgendo regolarmente nonostante l’emergenza del Coronavirus e allora saremo in Friuli per una partita importante. I ramarri sono tornati a vincere dopo il periodo di crisi, e lo hanno fatto con il punto esclamativo: successo sul campo dell’Empoli che arrivava da quattro vittorie, in questo modo Attilio Tesser si è pienamente rilanciato verso i playoff provando anche a giocarsi la promozione diretta, per quanto complesso possa essere al momento. Per quanto riguarda la Juve Stabia, il principale obiettivo delle Vespe rimane la salvezza: sabato al Menti è arrivato un pareggio contro il Trapani che può essere considerato un risultato deludente, ma tutto sommato la squadra era sotto di due gol e ha rimontato sfiorando anche la vittoria, e si può considerare soddisfatta. Vedremo quello che succederà nella diretta di Pordenone Juve Stabia; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Juve Stabia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN, dunque tutti gli abbonati potranno assistere a questa partita (come alle altre del turno) in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installando direttamente l’applicazione su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE JUVE STABIA

E’ possibile che per Pordenone Juve Stabia Tesser cambi qualcosa rispetto alla partita di sabato: a centrocampo potrebbe essere destinato Zammarini che agirebbe tra Pobega e Misuraca, confermati sulle mezzali così come Bassoli al centro della difesa, De Agostini punta alla maglia da titolare sulla sinistra con Semenzato a destra, in porta andrà Di Gregorio mentre a fare l’altro centrale potrebbe essere Vogliacco. Gavazzi e Ciurria si giocano il posto da trequartista, ma occhio anche a Tremolada; conferma per Bocalon, al suo fianco Strizzolo dovrebbe prendere la maglia di Candellone. Nella Juve Stabia Vitiello e Giacomo Ricci saranno i laterali di una difesa completata da Pasquale Fazio e Troest, con Provedel in porta; a centrocampo potrebbe trovare posto Calvano, eventualmente per Marcel Buchel mentre appaiono destinati a giocare ancora Calò e Addae anche se il veterano Izco potrebbe essere impiegato dal primo minuto. Melara vuole una maglia nel tridente offensivo: Di Mariano e Canotto sono i giocatori che potrebbero sedersi in panchina (almeno uno di loro), così come Francesco Forte con Karamoko Cissé pronto a dire la sua.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per un pronostico su Pordenone Juve Stabia ci dicono che i ramarri partono favoriti: vale 2,00 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la loro vittoria, mentre con il successo delle Vespe il guadagno sale fino a 3,90 volte la vostra puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,25 volte la giocata con questo bookmaker.



