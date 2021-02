Video/ Pordenone Lecce (1-1) gol e highlights. Musiolik risponde a Coda (Serie B)

Pordenone e Lecce pareggiano 1-1 nella sfida valevole per la ventesima giornata di Serie B, il video con gli highlights e i gol ci aiuta a entrare nell’atmosfera del Teghil dove quest’anno i ramarri di Tesser disputano le gare interne visto che il Bottecchia non è ancora pronto. Partenza a razzo dei salentini che mettono sotto i “padroni di casa” con il destro da fuori di Nikolov che termina poco sopra la traversa. Successivamente sugli sviluppi di un calcio piazzato Coda gonfia la rete ma interviene l’arbitro Massa che fischia fallo in attacco per l’intervento di Hjulmand ai danni di Butic. L’ex-attaccante del Benevento si rifarà con gli interessi poco dopo portando momentaneamente avanti la squadra di Corini. Diaw è andato a rinforzare l’attacco del Monza ma ci pensa Musiolik a non far sentire la sua mancanza, il centravanti polacco pareggia subito i conti con un tap-in vincente e va ad abbracciare Butic che aveva “distratto” Gabriel con un tiro dall’alto coefficiente di difficoltà. Gli ospiti accusano il colpo e rischiano di capitolare nuovamente con il croato che non riesce ad approfittare dello svarione di Zhuta. Prima dell’intervallo ci prova Zammarini con un destro a incrociare che si spegne sul fondo. Meno emozioni nella ripresa, tutte concentrate nel finale: Henderson disegna una traiettoria perfetta per Mancosu che di testa colpisce il palo, dall’altra parte nel recupero Morra mette Musiolik nelle condizioni di fare doppietta, Pisacane con un salvataggio miracoloso sulla linea impone il pareggio agli avversari.

VIDEO PORDENONE LECCE 1-1, LE DICHIARAZIONI

Massimo Coda con i suoi undici centri è uno degli attaccanti più prolifici di questo campionato di Serie B: “Avevamo indirizzato bene la partita con un buon possesso palla, eravamo anche riusciti a trovare la via del gol ma il Pordenone non molla mai e ti mette sempre in difficoltà, alla fine ci accontentiamo del punto visto che poi gli avversari nel finale hanno anche rischiato di vincerla. Sicuramente potevamo fare bottino pieno ma iniziare il girone di ritorno con un pareggio in trasferta non è così male. Di solito segno sempre di più nel girone di ritorno, spero che il gol di oggi sia di buon auspicio. Io e Mancosu formiamo una bella coppia d’attacco, con La Mantia e Mancuso sarà una bella sfida a distanza”.

VIDEO PORDENONE LECCE 1-1, IL TABELLINO

PORDENONE-LECCE 1-1 (1-1)

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Magnino, Vogliacco, Barison, Falasco; Misuraca (71’ Rossetti), Calò, Scavone (65’ Ciurria); Zammarini (88’ Stefani); Butic (88’ Morra), Musiolik. All. Attilio Tesser.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong (63’ Paganini), Lucioni, Pisacane, Zhuta; Nikolov (63’ Henderson), Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski (63’ Rodriguez), Coda. All. Eugenio Corini.

ARBITRO: Davide Massa (Sez. di Imperia).

AMMONITI: 6’ Scavone (P), 17’ Falasco (P), 34’ Hjulmand (L), 54’ Nikolov (L), 58’ Misuraca (P), 62’ Barison (P), 85’ Henderson (L), 85’ Vogliacco (P), 90’+2’ Bjorkengren (L).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 14’ Coda (L), 20’ Musiolik (P).

