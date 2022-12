Video/ Pordenone Triestina (2-1) gol e highlights: Piscopo la ribalta! (Serie C)

VIDEO PORDENONE TRIESTINA (2-1): LA PARTITA

Il Pordenone ribalta tutto nel finale e si aggiudica il derby friulano contro la Triestina, giocato davanti al proprio pubblico, allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Gara valida per la ventesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo partono forte gli ospiti, e trovano il vantaggio dopo soli 13 minuti: Pinato intercetta in maniera puntuale il cross insidioso di Rocchetti, ma non riesce ad allontanare. Sul pallone si avventa Adorante, che con una meravigliosa acrobazia batte Festa. Un gol straordinario. Al 34esimo gli alabardati sfiorano il raddoppio, con Minesso che calcia in porta da ottima posizione, ma la difesa respinge. Sulla sfera si avventa l’autore del gol dell’1-0, ma viene travolto dall’ex portiere del Crotone. Per l’arbitro non c’è calcio di rigore.

Nel secondo tempo i neroverdi spingono, e creano due occasioni monumentali: al 65esimo Deli conclude al volo da ottima posizione, ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa. Al 70esimo Pinato prende il tempo a tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed impatta la palla indirizzandola perfettamente, ma la sua incornata sfiora il palo e termina a lato. Nel finale arriva l’assalto del Pordenone, con il solito Burrai che con una magia, all’89esimo trova il pareggio. A tempo scaduto, ci pensa il neo-entrato Piscopo a completare la rimonta pazzesca, appoggiando da due passi il gol del 2-1 definitivo. Partita pazzesca.

VIDEO PORDENONE TRIESTINA (2-1): IL TABELLINO

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Zammarini, Bruscagin, Ajeti (dal 1′ st Pirrello), Benedetti; Torrasi (dal 33′ st Giorico), Burrai, Pinato (dal 25′ st Piscopo); Palombi (dal 1′ st Deli); Candellone, Dubickas. A disposizione: Martinez, Turchetto, Andreoni, Giorico, Deli, Piscopo, Maset, La Rosa, Biondi, Ingrosso, Pirrello, Negro, Destito, Baldassar. Allenatore: Di Carlo

TRIESTINA (4-3-1-2): 1 Davide Mastrantonio; 2 Davide Angelo Ghislandi, 23 Gabriele Rocchi, 13 Matteo Ciofani (C), 31 Yuri Rocchetti; 5 Mirko Gori, 20 Lorenzo Lollo (dall’11’ st 25 Marco Crimi), 19 Luca Paganini; 18 Mattia Minesso (dal 42′ st 74 Daniele Sarzi Puttini); 9 Simone Andrea Ganz (dal 42′ st 21 Filippo Iacovoni), 11 Andrea Adorante. A disposizione: 12 Matteo Pisseri, 22 Pozzi Alessio , 4 Diego Galliani, 7 Federico Furlan, 17 Alessandro Lovia, 21 Filippo Iacovoni, 24 Lorenzo Pellacani, 25 Marco Crimi, 32 Alessio Sabbione, 40 Rega Alessandro, 74 Daniele Sarzi Puttini. Allenatore: Pavanel

Reti: al 13′ pt Adorante, al 44′ st Burrai, al 49′ st Piscopo

Ammonizioni: Rocchi, Bruscagin, Minesso, Gori, Pinato, Mastrantonio, Adorante, Burrai

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa











