Video/ Potenza Sorrento (3-0) gol e highlights: Caturano trascina i rossoblu (Serie C, 26 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS POTENZA SORRENTO

Video e highlights Potenza Sorrento, gara valevole per la decima giornata di Serie C Girone C, concluso col risultato di 3-0 per i rossoblu. L’occasione numero uno della sfida è quella di Martignano del Sorrento, bravo però Gasparini a mettere in angolo. Poco più tardi altra occasionissima per gli ospiti, questa volta con Vitale che ci mette il piede mettendo fuori causa Gasparini, ma la sfera colpisce il palo. Oltre il danno anche la beffa visto che alla mezz’ora Gyamfi mette in mezzo trovando Caturano che sigla l’1-0 per il Potenza. I padroni di casa prendono fiducia e dieci minuti più tardi raddoppiano: Volpe effettua un cross basso che si tramuta in assist grazie alla doppietta di Caturano.

Nella ripresa il Sorrento ha la chance di accorciare, ma la conclusione di Cuccurullo si infrange sulla traversa. Stesso epilogo per il tiro di Caturano che per poco non ha potuto festeggiare una straordinaria tripletta. A chiudere definitivamente i giochi ci ha pensato Rossetti che si inserisce e a dieci minuti dalla fine firma il definitivo 3-0. Un Sorrento che esce con le ossa rotte dalla trasferta di Potenza nonostante un palo e una traversa, in particolar modo a lasciare l’amaro in gola è il primo legno colpito dato che il risultato era ancora di 0-0. Detto ciò rimane l’ottima prestazione del Potenza che vola a 14 punti mentre il Sorrento rimane a 8.

VIDEO POTENZA SORRENTO, IL TABELLINO

POTENZA-SORRENTO 3-0

RETI: 30’ e 40′ pt Caturano (P), 33’ st Rossetti (P)

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Verrengia, Sbraga, Armini; Gyamfi, Di Grazia (12’ st Candellori), Saporiti, Schiattarella (19’ st Steffè), Volpe (24′ st Porcino); Asencio (24’ st Rossetti), Caturano. A disp.: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Monaco, Prezioso, Mata, Hristov. All.Lerda

SORRENTO (4-3-3): Marcone; Todisco (37’ st Vitiello), Blondett, Panelli, Colombini; La Monica (17’ st Cuccurullo), De Francesco, Bonavolontà (17′ st Badje); Vitale (26’ st Petito), Ravasio, Martignago (37’ st Scala). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Fusco, Scala, Loreto, Vitiello, Kone, Caravaca. All. Maiuri

Arbitro: Claudio Allegretta di Molfetta

Ammoniti: La Monica, Bonavolontà (S)

