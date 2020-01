Video/ Potenza Ternana (0-1): highlights e gol, decide Vantaggiato (Serie C)

Nel video di Potenza Ternana 0-1 parliamo della vittoria rossoverde in terra lucana: la squadra umbra si prende tre punti pesanti alla ripresa del campionato di Serie C, e recupera rispetto alla Reggina continuando a sperare nella promozione diretta. L’avvio di partita è di marca rossoverde, col portiere di casa Ioime subito reattivo nell’opporsi ai tentativi di Damian e Partipilo. Al 16′ è Paghera a ritrovarsi a tu per tu con il portiere avversario, mancando però la ghiotta occasione. Viene ammonito Ricci nel Potenza, proprio quest’ultimo è costretto a dare forfait con l’ingresso in campo di Coscia al suo posto. Nella parte conclusiva della prima frazione di gioco però i lucani riescono a metter fuori la testa dal guscio, rendendosi pericolosi prima con un colpo di testa di Giosa che finisce di poco alto sopra la traversa, quindi con una punizione di Emerson che viene sventata dal sempre attento Ioime, col primo tempo che si chiude dunque a reti bianche.

VIDEO POTENZA TERNANA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa sale in cattedra il portiere di casa, Ioime, molto reattivo su conclusioni di Damian e Partipilo, con la Ternana che inizia la seconda frazione di gioco con grande aggressività. Sfida complicata con l’equilibrio che la fa da padrone, la svolta sembra arrivare alla mezz’ora con l’espulsione di Paghera nella Ternana per doppia ammonizione. Il Potenza prova ad approfittare della situazione e va vicino al colpo del ko con conclusioni di Murano e Isgrò che finiscono di poco a lato. Al 42′ però Panico fa un gran regalo a Vantaggiato, consegnandogli di fatto il pallone della vittoria. L’esperto bomber rossoverde non sbaglia e la Ternana si prende una vittoria che vale il sorpasso in classifica ai danni del Potenza e il secondo posto nella classifica del girone C a braccetto con il Bari.

