Video/ Pro Patria Feralpisalò (0-2): highlights e gol. Salines e Balestrero! Serie C

VIDEO PRO PATRIA-FERALPISALO’ (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Speroni la Feralpisalò supera in trasferta la Pro Patria per 2 a 0. Nel primo tempo sono senza dubbio gli ospiti guidati dal tecnico Vecchi ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con maggior insistenza a partire dal tiro largo di Miracoli al 3′, seguito poi dalla conclusione altrettanto imprecisa di Carraro al 10′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i Tigrotti colgono la traversa al 17′ quando il colpo di testa di Molinari da corner si schianta contro la parte superiore della porta. I Leoni del Garda replicano riuscendo a passare in vantaggio intorno al 33′ grazie alla rete messa a segno da Salines. Al 37′ Bacchetti ed al 39′ Guerra mancano poi l’eventuale raddoppio.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i biancoblu suonano la carica con il solito Castelli mancando però lo specchio della porta avversaria al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro i verdazzurri raddoppiano per merito del gol realizzato da Balestrero al 74′ ed il suo colega Luppi calcia con scarsa precisione all’80’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Pirrotta, proveniente dalla sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Saporetti, Molinari da un lato, Legati dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciassettesimo turno di campionato permettono alla Feralpisalò di salire a quota 35 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Patria non si muove, rimanendo ferma con i suoi 16 punti.

IL TABELLINO

Pro Patria-Feralpisalò 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 33′ Salines(F); 74′ Balestrero(F).

PRO PATRIA (3-5-2) – Caprile; Molinari, Boffelli, Saporetti; Pierozzi, Ferri, Fietta, Nicco, Galli; Castelli, Parker. A disp.: Mangano, Vaghi, Sportelli, Stanzani, Brignoli, Banfi, Colombo, Ghioldi, Bertoni, Piu. Allenatore: Luca Prina.

FERALPISALO’ (4-3-1-2) – Gelmi; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Miracoli, Guerra. A disp.: Liverani, Porro, Brogni, Corradi, Spagnoli, Suagher, Cristini, Luppi, Verzeletti, Zanini, Guidetti, Damonte. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Pirrotta (sezione di Barcellona Pozzo di Gotto).

Ammoniti: 5′ Saporetti(P); 46′ Molinari(P); 78′ Legati(F).

