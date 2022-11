Video/ Pro Patria Juventus U23 (0-1) gol e highlights: ci pensa Palumbo (Serie C)

VIDEO PRO PATRIA JUVENTUS U23 (0-1): LA PARTITA

Ecco il video di Pro Patria Juventus U23: La Juventus U23 espugna lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio e conquista altri tre punti preziosissimi, vincendo questa sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo poche emozioni, con le due formazioni occupate a studiarsi, ingabbiate nei dettami tattici dei due mister. I bianconeri hanno provato ad affidarsi alla fantasia ed agli spunti tecnici dell’argentino Matias Soulè, mentre la Pro Patria è stata letteralmente trascinata da Ndrecka, migliore in campo, probabilmente, contando tutti e 22 gli uomini in campo, ma i due portieri non sono stati particolarmente impegnati nei primi 45 minuti.

Nella ripresa la squadra lombarda parte fortissimo e per ben due volte va vicinissima al vantaggio, approfittando in entrambe le occasioni di errori sanguinosi di impostazione degli ospiti. Nicco e Castelli, però, non sono abbastanza cattivi sotto porta, e la Juventus Next Gen ne approfitta al 57esimo minuto: sugli sviluppi di un corner ben calciato dalla formazione ospite, Palumbo prende il tempo al diretto marcatore e in anticipo su tutti svetta sul primo palo ed incorna perfettamente, incastrando la sfera proprio nei pressi dell’incrocio dei pali. Tiro imprendibile e gol che regala il successo alla formazione bianconera. La Pro Patria reagisce, dimostra un buon atteggiamento, ma non riesce a concretizzare e pareggiare.

VIDEO PRO PATRIA JUVENTUS U23 (0-1): IL TABELLINO

PRO PATRIA: Del Favero M., Boffelli A., Castelli D. (dal 28′ st Chakir A.), Ferri D. (dal 34′ st Gavioli L.), Fietta G. (dal 34′ st Perotti C.), Ndrecka A., Nicco G., Saporetti L., Stanzani L. (dal 17′ st Piu A.), Vaghi S., Vezzoni F. (dal 29′ st Pitou J.). A disposizione: Mangano G., Bertoni L., Chakir A., Citterio G., Gavioli L., Lombardoni M., Perotti C., Piran L., Pitou J., Piu A., Sportelli M.

JUVENTUS NEXT GEN: Raina M., Barbieri T., Besaggio M., Cudrig N. (dal 37′ st Stramaccioni D.), Iocolano S., Palumbo M., Pecorino E. (dal 21′ st Da Graca C. M.), Poli F., Riccio A., Soule M. (dal 21′ st Compagnon M.), Verduci G.. A disposizione: Garofani G., Senko Z., Bonetti A., Compagnon M., Cotter Y., Da Graca C. M., Lipari M., Muharemovic T., Ntenda J., Nzouango F., Rafia H., Savona N., Sekulov N., Stramaccioni D.

Reti: al 12′ st Palumbo M. (Juventus U23) .

Ammonizioni: al 16′ st Vezzoni F. (Pro Patria), al 30′ st Pitou J. (Pro Patria), al 38′ st Boffelli A. (Pro Patria), al 45’+2 st Gavioli L. (Pro Patria) al 43′ pt Pecorino E. (Juventus U23), al 25′ st Barbieri T. (Juventus U23), al 40′ st Riccio A. (Juventus U23), al 43′ st Compagnon M. (Juventus U23).

