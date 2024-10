VIDEO PRO PATRIA TRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Speroni le compagini di Pro Patria e Trento non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i gialloblu iniziano bene la partita provando subito a prenderne in mano il controllo affacciandosi in attacco intorno al 13′ con un tiro impreciso di Giannotti su un lancio di Disanto smanacciato da Rovida.

I minuti passano ed il Trento insiste riuscendo anche a spezzare l’equilibrio con la rete del vantaggio siglata al 17′ da Giannotti, su assist di Di Carmine, e poi i suoi colleghi Trainotti al 23′ e lo stesso Di Carmine al 24′ non concretizzano un paio di chances per raddoppiare.

Nel secondo tempo il copione della sfida non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza e sono infatti i tridentini a disperarsi al 51′ quando il direttore di gara annulla un gol di Ghillani a causa di un fallo in attacco commesso da Di Carmine. Nel finale i Tigrotti non si danno per vinti e vanno a caccia del pari con Sassaro di testa al 67′ e Pitou, che calcia invece in curva al 72′. I biancoblu ci credono e, nonostante il salvataggio di Barlocco su Citterio all’80’, ci pensa Bashi a siglare il gol del pareggio definitivo al 90’+5′ con un colpo di testa vincente.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Gangi, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Terrani al 48′ e Pitou al’83’ da un lato, Anastasia al 71′ e Vallarelli al 90′ dall’altro. Il punto conquistato in questa undicesima giornata di campionato permette alla Pro Patria di raggiungere quota 13 ed al Trento di portarsi a 18 punti nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025.

