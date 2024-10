DIRETTA PRO PATRIA TRENTO, TESTA A TESTA

Siamo alle porte del 23esimo testa a testa tra Pro Patria Trento. Facendo un passo indietro nel tempo, scopriamo che il numero di vittorie dei gialloblu e di pareggi è identico ovvero otto. Le restanti sei partite di conseguenza sono state conquistate dai biancoblu.

C’è da dire che però l’ultima vittoria della Pro Patria è addirittura datata 2017. Le due squadre disputavano ancora la Serie D ed era la 16esima giornata del Girone B della quarta serie del calcio italiano, risultato finale di 3-1. A preoccupare ancora di più i biancoblu, anche se naturalmente ogni partita è a sé, c’è il dato relativo ai gol segnati al Trento dal 2018 al 2024 ovvero a malapena un gol tra l’altro inutile poiché il match finì 2-1. Infatti in questo lasso di tempo i quattro pareggi che ci sono stati hanno tutto il medesimo punteggio ovvero 0-0 mentre le sconfitte, a parte come detto quel 2-1 del 2022, sono state tutte a zero. Staremo a vedere se questo filotto a favore del Trento continuerà ad esserci o tre la Pro invertirà la tendenza. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Trento Pro Vercelli (risultato finale 1-0): la risolve il solito Di Carmine! (20 ottobre 2024)

DIRETTA PRO PATRIA TRENTO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva di Sky e così come la diretta Pro Patria Trento che verrà anche trasmessa dalle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Si potrà anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti della partita con aggiornamenti continui.

Diretta/ Caldiero Terme Pro Patria (risultato finale 1-1): un punto sofferto! (Serie C, 18 ottobre 2024)

SI GIOCA PER I PIANI ALTI

L’undicesima giornata del Girone A di Serie C si apre alle 20,30 con la diretta Pro Patria Trento. Le due squadre stanno orbitando sempre vicine alla zona playoff e vogliono i tre punti per confermare la loro posizione. La Pro Patria non perde da sei partite ed è reduce da un pareggio per 1 a 1 contro il Caldiero Terme. Sono nove, invece, le partite da imbattuto del Trento che ha anche vinto nell’ultima giornata superando in casa la Pro Vercelli.

PRO PATRIA TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche le possibili scelte dei due allenatori andando a vedere le probabili formazioni della partita. La Pro Patria di Colombo scenderà in campo con un 3-5-2 dove Beretta e Curatolo saranno i due punti fermi dell’attacco. Mehic, Piran e Nicco formeranno il centrocampo con Somma e Alcibiade sugli esterni mentre Bashi, Palazzi e Cavalli completeranno la difesa a tre.

Diretta/ Pergolettese Trento (risultato finale 0-0) streaming video tv: reti bianche (13 ottobre 2024)

Tante certezze per il Trento di Tabbiani che si affiderà all’infinita esperienza di Samuele Di Carmine in attacco. Ai suoi lati ci saranno ancora Giannotti e Anastasia mentre i due terzini saranno Bernardi e Frosinini.

PRO PATRIA TRENTO, LE QUOTE

Siamo pronti a vivere questa emozionante gara tra Pro Patria e Trento, in diretta dalle 20.30. In attesa di conoscere il verdetto del campo diamo uno sguardo a ciò che dicono i bookmakers. Chi porterà a casa la vittoria nella giornata di oggi? Secondo Marathon Bet, il risultato più probabile è la vittoria dei padroni di casa che viene data a 2.35, mentre quella degli ospiti è quotata 2.95. Il pareggio ha una probabilità che si avvicina alla conquista dei tre punti per il Trento: viene infatti quotato 2.90. Ora lasciamo la parola al campo. (Agg. JC)