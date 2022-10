Video/ Pro Patria Trento (1-2) gol e highlights: Belcastro show! (Serie C)

VIDEO PRO PATRIA TRENTO (1-2): LA PARTITA

Il Trento espugna lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio e conquista 3 punti preziosissimi in questa ottava giornata di Serie C, Girone A. I gialloblù costruiscono la vittoria nella prima frazione di gioco, ed al settimo minuto sono già in vantaggio: Bocalon si allarga bene e crossa molto forte al centro, dove Belcastro è straordinario nello smarcarsi e nel sorprendere tutta la difesa avversaria. Il colpo di testa non lascia scampo all’estremo difensore avversario, ed è 1-0. Inizio fulminante della formazione trentina, che sblocca immediatamente il risultato.

Al 26esimo gli ospiti trovano anche il raddoppio: Bocalon ancora una volta si libera e crossa al centro, Belcastro è nuovamente letale con i suoi tagli e, con una azione in fotocopia, trova la doppietta personale. Intesa perfetta tra i due, e difesa della Pro sorpresa per ben due volte in maniera troppo semplice. Nel secondo tempo i padroni di casa restano in 10 per rosso di Sportelli, ma reagiscono e si regalano un finale incandescente, grazie al gol realizzato al 72esimo: Ndrecka approfitta di un batti e ribatti in area di rigore, risolvendo una mischia furibonda con una sassata su cui Marchegiani non può assolutamente intervenire. Il match termina 2-1 in favore del Trento.

VIDEO PRO PATRIA TRENTO (1-2): IL TABELLINO

Marcatori: Belcastro (T) al 7’pt e al 26’pt, Ndrecka (P) al 25’st

PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 1 Del Favero; 6 Sportelli, 13 Boffelli, 4 Saporetti (38′ s.t. 2 Vaghi); 21 Perotti (1′ s.t. 7 Stanzani), 10 Nicco, 14 Bertoni (1′ s.t. 20 Gavioli), 25 Ferri, 3 Ndrecka; 26 Chakir (1′ s.t. 30 Castelli), 27 Piu (41′ s.t. 17 Citterio). A disposizione: 12 Mangano, 16 Fietta, 18 Piran. All. Vargas.

TRENTO (3-4-1-2): 27 Marchegiani; 6 Ferri, 4 Trainotti, 14 Garcia Tena; 17 Galazzini, 16 Cittadino, 5 Damian, 3 Fabbri; 8 Belcastro (28′ s.t. 25 Ballarini); 24 Bocalon, 32 Brighenti (28′ s.t. 37 Ianesi). A disposizione: 22 Tommasi, 7 Ruffo, 11 Mihai, 20 Matteucci, 31 Dalla Francesca, 65 Scirè, 91 Benedetti. All. Tedino.

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino (Giacomo Bianchi della Sezione di Pistoia e Alessandro Marchese della Sezione di Napoli. Quarto Ufficiale Alberto Munfuletto della Sezione di Bra).

NOTE – Giornata mite e serena. Terreno di gioco in buone condizioni. Espulsi: Al 16′ s.t. Sportelli (PPA) per fallo da chiara occasione da gol. Ammoniti: Cittadino (TRE); Gavioli (PPA). Angoli: 4 – 6. Recupero: 0′ p.t. – 6′ s.t.

