Video/ Pro Patria Triestina (2-1) gol ed highlights: cadono ancora i giuliani!

VIDEO PRO PATRIA TRIESTINA (2-1): I TIGROTTI VOLANO!

Video di Pro Patria Triestina che si apre immediatamente con la rete di Stanzani dopo soltanto 240 secondi di gioco. Il giocatore della Pro Patria poi va vicino al raddoppio con un tocco morbido frenato soltanto dalla posizione di fuorigioco che il direttore di gara ha chiamato. Tristsina che prova a rispondere ma sembrerebbe non essere in partita la formazione Giuliana. Pro Patria che continua ad attaccare e trova ancora la rete. Questa volta Piu non passa la palla ma va solo in profondità, salta l’uomo e scarica in porta un destro potente e preciso che buca la Triestina e fa il gol del 2-0, meritatissimo fino a questo momento per quello che si è visto nel terreno di gioco verde. 2-0 e squadre all’intervallo con il doppio vantaggio dei padroni di casa.

Secondo tempo di Pro Patria Triestina che conferma ciò che è stato visto nel primo, ma soltanto per pochi minuti. Il secondo tempo è a tinte rosse della squadra alabardata che risponde con ottime incursioni con il neo entrato Felici. Ganz è il più pericoloso della squadra Giuliana e mette in seria difficoltà la formazione avversaria come quando colpisce di testa sul servizio dell’ex rosanero Felici. Nel finale Ganz trova il gol dagli undici metri ma non basta per risollevare la Triestina dall’ennesima sconfitta in campionato.

VIDEO PRO PATRIA TRIESTINA: IL TABELLINO

Marcatori: Stanzani (P) al 5’pt, Piu (P) al 38’pt, Ganz (T) su rigore al 49’st

PRO PATRIA 1919 (3-4-2-1): 1 Del Favero; 2 Vaghi, 13 Boffelli, 4 Saporetti; 11 Vezzoni, 10 Nicco, 14 Bertoni (32′ s.t. 32 Pitou), 25 Ferri, 3 Ndrecka (42′ s.t. 18 Piran); 7 Stanzani (20′ s.t. 21 Perotti), 27 Piu (32′ s.t. 30 Castelli). A disposizione: 12 Mangano, 17 Citterio, 20 Gavioli, 26 Chakir. All. Vargas.

TRIESTINA (4-2-3-1): 12 Pisseri; 13 Ciofani (36′ s.t. 21 Iacovoni), 30 Di Gennaro, 6 Sottini, 74 Sarzi (11′ s.t. 99 Felici); 5 Gori, 8 Pezzella (30′ s.t. 20 Lollo); 19 Paganini (36′ s.t. 32 Sabbione), 18 Minesso (11′ s.t. 10 Petrelli), 7 Furlan; 9 Ganz. A disposizione: 1 Mastrantonio, 22 Pozzi, 2 Ghirlandi, 4 Galliani, 23 Rocchi, 24 Pellacani, 31 Rocchetti.

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia

Ammoniti: Di Gennaro, Furlan, Ganz, Pavanel (TRI); Vaghi, Bertoni (PPA).

VIDEO PRO PATRIA TRIESTINA: GOL ED HIGHLIGHTS











