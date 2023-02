Video/ Pro Sesto Juventus U23 (1-1) highlights: si decide tutto due minuti (Serie C)

VIDEO PRO SESTO JUVENTUS U23 (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa allo stadio Enrico Breda, al termine di questo match valido per la ventisettesima giornata di Serie C, Girone A, dove la capolista Pro Sesto non riesce a sfatare il tabù Juventus U23, mai battuta da quando esiste. Nel primo tempo assistiamo ad una gara frizzante, con diverse occasioni da una parte e dall’altra, ma senza il guizzo decisivo. Sekulov all’11esimo prova il tiro dalla lunga distanza, che sfiora il palo e si perde sul fondo, mentre al 13esimo ed al 18esimo Bruschi spaventa la retroguardia avversaria, costringendo anche il giovane Huijsen all’errore, grazie alla sua pressione. Nel finale di frazione di gioco D’Amico crea la palla gol più ghiotta, ma il suo diagonale termina largo di pochissimo.

Nel secondo tempo la partita si accende all’improvviso, ma il tutto si concentra in 2 minuti: al 47esimo Capelli strozza il pallone, ma la sua conclusione diventa un assist perfetto per Vaglica, che sbuca alle spalle della difesa bianconera e deposita in rete da due passi. I padroni di casa passano immediatamente in vantaggio. Il gioco riprende e la Juve reagisce all’istante con Mulazzi che sgasa sull’out di destra, si trasforma in un treno e mette un pallone insidioso in mezzo. Sekulov si coordina e trova un gol difficilissimo, con una conclusione in equilibrio precario che bacia la traversa e supera la linea di porta. Dopo questo inizio shock, la gara si sgonfia e succedono poche azioni degne di nota.

VIDEO PRO SESTO JUVENTUS U23 (1-1): IL TABELLINO

PRO SESTO: Del Frate F., Bruschi N. (dal 18′ st Sgarbi L.), Capelli A., D’Amico F. (dal 18′ st Capogna R.), Gerbi E., Giubilato L., Marchesi F. (dal 36′ st Sala A.), Marzupio M., Toninelli D., Vaglica G., Wieser D. (dal 18′ st Gattoni T.). A disposizione: Botti F., Santarelli L.Bianco G., Boscolo R., Capogna R., Della Giovanna F., Ferrero M., Gattoni T., Maurizii E., Moretti A., Radaelli N., Sala A., Sgarbi L., Suagher E.

JUVENTUS NEXT GEN: Crespi G. M., Besaggio M., Huijsen D., Mulazzi G., Palumbo M., Pecorino E. (dal 23′ st Cudrig N.), Riccio A., Sekulov N. (dal 23′ st Compagnon M.), Sersanti A., Stramaccioni D. (dal 28′ st Poli F.), Turicchia R.. A disposizione: Raina M., Bonetti A., Cerri L., Compagnon M., Cotter Y., Cudrig N., Da Graca C. M., Iocolano S., Lipari M., Nzouango F., Poli F., Savona N.

Reti: al 3′ st Vaglica G. (Pro Sesto) al 5′ st Sekulov N. (Juventus U23) .

Ammonizioni: al 30′ pt Wieser D. (Pro Sesto), al 35′ pt Marchesi F. (Pro Sesto), al 7′ st Sgarbi L. (Pro Sesto), al 25′ st Marzupio M. (Pro Sesto), al 40′ st Gattoni T. (Pro Sesto), al 42′ st Capogna R. (Pro Sesto) al 45′ st Cudrig N. (Juventus U23)

