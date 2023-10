Video/ Pro Sesto Novara (0-0) gol e highlights: reti bianche al Breda (7 ottobre 2023)

VIDEO E HIGHLIGHTS PRO SESTO NOVARA: LA PARTITA

Pro Sesto e Novara si dividono la posta in palio con il match che termina a reti bianche. Maurizii calcia dalla sinistra ma non crea pericoli. Palazzi in mezzo da punizione, non ci arriva nessuno. Siamo giunti al ventesimo minuto di gara, latitano le emozioni. Cross in mezzo per D’Orazio che impatta ma non trova il gol di pochissimo! Bertoncini colpisce di testa sul secondo palo, la sfera esce di pochissimo. Termina la prima frazione di gioco dopo un minuto di recupero.

Diretta/ Pro Sesto Novara (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche (Serie C, 7 ottobre 2023)

Calcagni calcia dalla distanza, blocca senza problemi il portiere avversario. Scappini crossa in mezzo, blocca Del Frate. Ancora Scappini di testa che trova Del Frate pronto alla parata. Del Frate alza bandiera bianca, al suo posto c’è Botti. Barranca la mette in mezzo da angolo, ci arriva Marianucci che coglie la traversa! Ancora Barranca, è attento il portiere avversario. Termina il match a reti bianche.

Diretta/ Virtus Verona Novara (risultato finale 1-1): Manfrin manca il ko (Serie C, 29 settembre 2023)

IL TABELLINO DI PRO SESTO NOVARA

PRO SESTO: Del Frate (76′ Botti), Maurizii, Gattoni, Marianucci, Sala, Arras (54′ Petrelli), Palazzi (54′ Bussaglia), Barranca, Mapelli, Toninelli, Giorgeschi

A disposizione: Formosa, Santarpia, Basili, Petrungaro, D’Alessio, Ferro, Sereni, Iotti, Bruschi

Allenatore: Francesco Parravicini

NOVARA: Desjardins, Bertoncini, Di Munno (88′ Ranieri), Scappini (88′ Corti), Donadio, Calcagni (78′ Gerbino), Boccia, Migliardi, Caradonna, D’Orazio (59′ Rossetti), Bagatti (59′ Speranza)

A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Urso, Prinelli, Bonaccorsi, Gerardini, Scaringi, Scaringi, Savini

Allenatore: Daniele Buzzegoli

Diretta/ Alessandria Pro Sesto (risultato finale 0-2): Barranca condanna i grigi (Serie C, 29 settembre 2023)

Arbitro: Sig. Emanuele Ceriello di Chiari

Assistenti: Sigg. Pierpaolo Vitale di Salerno e Vincenzo Marra di Agropoli

Quarto Ufficiale: Sig. David Kovacevic di Arco Riva

Ammonizioni: 27′ Bagatti (N), 31′ Bertoncini (N), 61′ Maurizii (P), 71′ Barranca (P), 90’+4′ Rossetti (N)

Calci d’angolo: Pro Sesto 6 – Novara 6Recupero: 1’pt | 5’st

GUARDA QUI VIDEO E HIGHLIGHTS PRO SESTO NOVARA













© RIPRODUZIONE RISERVATA