DIRETTA/ Pro Sesto Novara streaming video tv: lombardi ok nei precedenti (Serie C, 7 ottobre 2023)

DIRETTA PRO SESTO NOVARA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che mette di fronte l’una contro l’altra Pro Sesto Novara evidenzia ben 12 partite giocate tra queste due formazioni. L’ago della bilancia pende a favore del Pro Sesto con ben 7 successi su 12 sfide; tre sono i risultati di pareggio e soltanto due le vittorie del Novara. La prima volta che le due squadre si sono affrontate era il 2005 e ad avere la meglio fu il Pro Sesto grazie al risultato vincente di 0-1. Novara che rispose con una vittoria prima di lasciare spazio al successivo successo del Pro Sesto, ancora in trasferta al Silvio Piola.

Primo pareggio che avviene nel 2007 grazie al risultato finale di 2-2. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 2020 con il successo interno del Pro Sesto per 3-0 grazie alle reti realizzate da Mutton, Scapuzzi e l’autogol sfortunato del centrocampista Daniele Buzzegoli. L’ultima sfida in ordine cronologico tra queste due formazioni è quella giocata il 18 Febbraio del 2023, terminata con il risultato di 0-1 in favore del Pro Sesto. Ad andare in gol l’attaccante Erik Gerbi nei primi minuti della sfida. (Marco Genduso)

PRO SESTO NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Sesto Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Sesto Novara, in diretta sabato 7 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. Piemontesi ancora a caccia della prima vittoria in questa stagione, quello in casa della Virtus Verona è stato il secondo pareggio consecutivo per gli azzurri che comunque hanno rotto il ghiaccio con la vittoria espugnando il campo del Fiorenzuola con un emozionante 2-3.

La Pro Sesto invece dopo aver ottenuto solo un punto nelle precedenti 3 partite di campionato è riuscita a rialzarsi nell’ultima sfida disputata, espugnando il campo dell’Alessandria e prendendo una boccata d’ossigeno in classifica. Ai sestesi è andata meno bene in Coppa Italia con la sconfitta interna subita contro la Giana Erminio martedì scorso. Il 19 ottobre 2022 la Pro Sesto ha vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente interno di campionato contro il Novara.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Novara, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Francesco Parravicini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate, Mapelli, Giorgeschi, Marianucci; Toninelli, Bussaglia, Gattoni, Sala, Maurizii; Arras, Barranca. Risponderà il Novara allenato da Daniele Buzzegoli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desjardins, Bertoncini, Gerardini, Scappini, Khailoti, Calcagni, Ranieri, Boccia, Migliardi, D’Orazio, Bagatti.

PRO SESTO NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Novara, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l'eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











