Video/ Pro Sesto Renate (0-0) highlights: padroni di casa sprecano una chance!

Video Pro Sesto Renate che racconta una sfida molto equilibrata senza troppi squilli e con due squadre che si accontentano di un pareggio avanzando in classifica di un punto. Tra i giocatori più attivi l’ex di turno Sgarbi che però più volte è stato fermato dagli avversari non riuscendo a trovare spunti interessanti. Tre occasioni migliori sicuramente quella capitata a Marzupio. Il difensore colpisce il testo su un calcio di punizione ben battuto con il piede sinistro dal compagno ma deve fare i conti con l’ottima parata di Furlanetto che si supera compiendo un miracolo. Tra i più attivi anche Corradi che tra l’altro, al minuto 16 del secondo tempo si becca anche un cartellino giallo per un brutto fallo dopo aver perso il pallone su un controllo difettoso.

Padroni di casa che dunque spiega una grossa chance per portarsi sopra in classifica per avvicinarsi alla FeralpiSalò sempre più prima in classifica, pareggiando contro il Renate in uno scialba partita finita con il risultato di 0-0. Al triplice fischio le due formazioni vanno negli spogliatoi con i padroni di casa con tanto malumore per l’occasione sprecata.

VIDEO PRO SESTO RENATE: IL TABELLINO

PRO SESTO: Del Frate F. (Portiere), Giubilato L., Marzupio M., Toninelli D., Capelli A., Marchesi F., Wieser D. (dal 11′ st D’Amico F.), Vaglica G. (dal 11′ st Radaelli N.), Corradi M., Sgarbi L. (dal 25′ st Capogna R.), Gerbi E.. A disposizione: Bianco G., Boscolo R., Botti F. (Portiere), Capogna R., D’Amico F., Della Giovanna F., Maurizii E., Moretti A., Radaelli N., Santarelli L. (Portiere), Suagher E.

RENATE: Furlanetto A. (Portiere), Angeli M., Silva J., Possenti M., Ermacora F. (dal 35′ st Colombini L.), Baldassin L., Esposito G., Nelli J. (dal 21′ st Squizzato N.), Ghezzi A., Anastasia E. (dal 12′ st Sorrentino D.), Malotti M. (dal 21′ st Artistico G.). A disposizione: Artistico G., Ciarmoli L., Colombini L., D’Amato A., Drago G. (Portiere), Simonetti L., Sorrentino D., Squizzato N., Tanzi T. (Portiere)

Ammonizioni: al 16′ st Corradi M. (Pro Sesto), al 45’+3 st Toninelli D. (Pro Sesto) al 45′ pt Silva J. (Renate), al 39′ st Colombini L. (Renate), al 45’+5 st Ghezzi A. (Renate).

