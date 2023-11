Video/ Pro Sesto Renate (1-1) gol e highlights: pareggio prezioso per gli ospiti (Serie C, 3 novembre 2023)

Pro Sesto-Renate è stata una delle partite più equilibrate e combattute del friday night di Serie C, l’1-1 è un risultato che potrebbe andare stretto alla squadra di Pavanel che vuole ritagliarsi un posto al sole nel girone A, ma visto come si erano messe le cose per le pantere nerazzurre si tratta di un pareggio davvero prezioso. Gli ospiti impiegano poco più di dieci minuti a trovare la via del gol con Sorrentino che non lascia scampo a Botti con un diagonale chirurgico che si infila all’angolino. I padroni di casa reagiscono con Sala che sfiora il pareggio con un colpo di testa, dopodiché il gioco viene interrotto per diversi minuti a causa di un black-out che lascia al buio i giocatori in campo e il pubblico sugli spalti. Una volta tornata la luce l’arbitro fa riprendere le ostilità con Bruschi che poco prima si procura un calcio di rigore e lo trasforma vanificando gli sforzi profusi sin qui dagli avversari.

Nella ripresa si rinnova il duello tra il portiere Fallani e il numero 98 biancoceleste che si vede negare la doppietta personale dall’estremo difensore ospite. Il Renate, che aveva anche sfiorato il raddoppio con Sartore e ancora Sorrentino, resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Mondonico (somma di ammonizioni), reo di aver colpito Bruschi a palla lontana. Partita che cambia volto, la Pro Sesto con l’uomo in più prende il comando delle operazioni e prova a vincerla, Fallani salva più volte i suoi dicendo di no a Sala, Mapelli e Petrelli. L’ultima occasione ce l’ha Gattoni che prende la mira da ottima posizione e spreca così il match point. La squadra di Pavanel, oltre a una grande solidità difensiva, ha dimostrato di saper soffrire e di tenere botta anche nei momenti più difficili. Per completare il salto di qualità manca giusto un po’ di continuità nei risultati, ma conoscendo la bontà della rosa viene da dire che si tratta solo di una questione di tempo.

VIDEO PRO SESTO RENATE 1-1, IL TABELLINO

PRO SESTO RENATE 1-1 (1-1)

PRO SESTO (3-4-1-2): Botti; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi (70′ Mapelli); Barranca (70′ Petrungaro), Gattoni, Palazzi, Maurizii; Sala (78′ Arras); Sereni (83′ Petrelli), Bruschi. All. Francesco Parravicini.

RENATE (4-3-3): Fallani; Possenti, Gasperi, Mondonico, Bosisio (86′ Anghileri); Currarino, Garetto, Auriletto; Rolando (78′ Procaccio), Sorrentino (58′ Alcibiade), Sartore (58′ Tremolada). All. Massimo Pavanel.

ARBITRO: Aleksandar Djurdjevic (Sez. di Trieste).

AMMONITI: 40′ Mondonico (R), 52′ Giorgeschi (P), 57′ Garetto (R), 67′, Sala (P), 81′ Sereni (P), 86′ Fallani (R).

ESPULSO: 54′ Mondonico (R) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 12′ Sorrentino (R), 45’+6′ rig. Bruschi (P).

