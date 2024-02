Video/ Pro Sesto Trento (0-1) gol e highlights: Rada firma il successo! (Serie C, 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO TRENTO: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni il Trento supera in trasferta la Pro Sesto per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Paci tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 7′ con una conclusione alta sopra la traversa di Gattoni da posizione defilata. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Baldini replicano al 16′ con Anastasia che calcia poi alto anche al 36′.

Diretta/ Pro Sesto Trento (risultato finale 0-1): Bredi manca il raddoppio! (Serie C, 24 febbraio 2024)

I lombardi sostituiscono invece prematuramente Bahlouli con Sala a causa di un infortunio già al 42′. Nel secondo tempo i biancocelesti si rivedono in attacco suonando la carica con un colpo di testa di Mapelli parato senza problemi da Pozzer al 57′. I gialloblu riescono però a passare in vantaggio al 59′ grazie alla rete messa a segno da Rada, su assist di Di Cosmo. Nell’ultima parte dell’incontro lo spunto del neo entrato Bredi sfiora quasi la traversa nel recupero al 90’+3′ mancando così l’eventuale raddoppio.

Video/ Pro Sesto Alessandria (1-2) gol e highlights: i grigi vincono la sfida salvezza (21 febbraio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Di Cicco, proveniente dalla sezione di Lanciano, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Toci da un lato, Sangalli, Cappelletti, Vitturini e Rada dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Trento di portarsi a quota 34 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Sesto resta ferma a 19 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO TRENTO: IL TABELLINO

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO TRENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA