Video/ Pro Sesto Vicenza (2-1) gol e highlights: il fuorigioco nega il pari!

Video Pro Sesto Vicenza che regala una partita sorprendente visto il risultato, alla vigilia con la vittoria dei padroni di casa con il risultato di 2-1. Primo tempo che vede il Vicenza in totale dominio con Stoppa, giocatore ex Sampdoria e Palermo, tra i più vivaci cercando di concludere verso la porta ma venendo sempre tallonato all’ultimo non concludendo bene. Vicenza che attacca con Ferrari che cerca di muoversi nel tentativo di trovare la migliore posizione ma la difesa difende bene a volte andando anche a beccare il cartellino giallo. Il primo tempo si conclude con il risultato di parità, equilibrio ma poche emozioni in campo quest’oggi.

Secondo tempo che inizia invece decisamente con un altro piglio, i padroni di casa trovano il gol al minuto 56 sfruttando la deviazione dell’attaccante classe 1997 Capelli. Vicenza che accusa il colpo e cerca subito di rispondere a tono trovando il gol ma senza successo. I padroni di casa trovano addirittura il raddoppio in una partita che adesso si porta dalle parti del Pro Sesto. Rete firmata da Sala. La partita però è ben lontana dal dichiararsi conclusa perché il Vicenza con un grandissimo orgoglio riesce a ribaltare tutto nei minuti finali con il gol prima di Ierardi e poi di una rete che viene annullata per fuorigioco. Al triplice fischio il direttore di gara dice 2-1.

VIDEO PRO SESTO VICENZA: IL TABELLINO

PRO SESTO: Marchesi F., D’Amico F., Radaelli N., Vaglica G., Del Frate F. (Portiere), Suagher E., Toninelli D., Giubilato L., Capelli A. (dal 39′ st Radaelli N.), Gattoni T., Corradi M., Maurizii E. (dal 40′ st Vaglica G.), Gerbi E., Sgarbi L. (dal 32′ st D’Amico F.), Sala A. (dal 31′ st Marchesi F.). A disposizione: Bianco G., Botti F. (Portiere), Capogna R., Della Giovanna F., Iddrissou S., Moretti A., Santarelli L. (Portiere), Wieser D.

L.R. VICENZA: Ierardi M., Rolfini A., Dalmonte N., Scarsella F., Jimenez Castillo K., Confente A. (Portiere), Ndiaye M. (dal 14′ st Ierardi M.), Cappelletti D., Pasini N., Greco J., Zonta L. (dal 37′ st Scarsella F.), Ronaldo, Della Morte M. (dal 28′ st Rolfini A.), Stoppa M. (dal 38′ st Jimenez Castillo K.), Begic T. (dal 29′ st Dalmonte N.), Ferrari F.. A disposizione: Bellich M., Brzan R. (Portiere), Cavion M., Corradi C., Giacomelli S., Iacobucci A. (Portiere), Manfredonia M., Oviszach E., Sandon T.

Reti: al 11′ st Capelli A. (Pro Sesto) , al 26′ st Sala A. (Pro Sesto) al 43′ st Ierardi M. (L.R. Vicenza) .

Ammonizioni: al 37′ pt Toninelli D. (Pro Sesto), al 44′ pt Suagher E. (Pro Sesto), al 44′ st Gattoni T. (Pro Sesto) al 37′ pt Ndiaye M. (L.R. Vicenza).

