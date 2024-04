Video/ Pro Vercelli Albinoleffe (3-1) gol e highlights: rete e assist per Maggio! (Serie C, 6 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO VERCELLI ALBINOLEFFE: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola la Pro Vercelli supera l’Albinoleffe per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Dossena partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito intorno all’11’ con un tentativo di Mustacchio parato in due tempi da Marietta. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 18′ grazie all’autorete messa a segno da Rodio, molto sfortunato nel venire colpito dalla sfera sul palo centrato da Longo.

Gli ospiti guidati dal tecnico Lopez rispondono trovando il gol del pareggio al 40′ per merito di Iotti, autore di un colpo di testa vincente a sfruttare l’assist del suo compagno Maggio. Nel secondo tempo i lombardi suonano la carica con un colpo di testa di Borghini bloccato da Sassi al 49′ e la Pro, sebbene con scarso successo, si fa sentie al 54′ sia con Camigliano che con Rodio. Nell’ultima parte dell’incontro le Bianche Casacche completano la rimonta con il gol del sorpasso siglato da Mustacchio di testa su cross di Maggio che triplica poi con la rete firmata al 73′.

Sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Gabriele Totaro, proveniente dalla sezione di Lecce, oltre ad aver espulso Marchetti tra gli ospiti per proteste con un rosso diretto al 90'+4′, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Mustacchio, Maggio, Santoro e Contaldo da un lato, Gusu e Borghini dall'altro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO VERCELLI ALBINOLEFFE: IL TABELLINO

Pro Vercelli-Albinoleffe 3 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 18′ AUTO Rodio(P); 40′ Iotti(P); 64′ Mustacchio(P); 73′ Maggio(P).

Assist: 18′ Longo(A).

PRO VERCELLI (4-3-3) – Sassi; Frey, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Contaldo; Maggio, Nepi, Mustacchio. A disp.: Ghisleri, Mastrantonio, Gheza, Rutigliano, Casazza, Sibilio, Iezzi, Forte, Citi, Pinzi, Sarzi Puttini, Pannitteri, Rojas, Kozlowski, Petrella. All.: Dossena.

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Borghini, Marchetti, Baroni; Gușu, Doumbia, Agostinelli, Brentan, Piccoli; Zoma, Longo. A disp.: Taramelli, Moleri, Milesi, Toccafondi, Angeloni, Muzio, Saltarelli, Munari, Allieri, Gatti, Arrighini, Ercolani. All.: Lopez.

Arbitro: Gabriele Totaro (sezione di Lecce).

Ammoniti: 23′ Mustacchio(P); 42′ Gusu(A); 49′ Maggio(P); 60′ Santoro(P); 61′ Borghini(A); 66′ Contaldo(P).

Espulsi: 90’+5′ Marchetti(P).

