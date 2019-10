Video/ Pro Vercelli Arezzo (1-1): highlights e gol, termina in parità (Serie C)

Il video di Pro Vercelli Arezzo ci racconta una gara che è stata per lunghi tratti equilibrata e che è terminata col risultato di 1-1. Si tratta di un risultato maggiormente positivo per i padroni di casa che hanno dovuto sopperire dalla mezzora all’assenza di un uomo vista l’espulsione di Moschin. Gilardino è stato molto bravo a risistemare la squadra, anche se ha dovuto aspettare la fine dell’intervallo per mostrare qualcosa della sua idea di calcio. A sbloccare la partita ci aveva pensato Belloni al minuto 33 su calcio di rigore. La rete del pareggio invece l’ha messa a segno Cecconi. Un pari che dunque sa di amaro soprattutto per l’Arezzo che in superiorità numerica non è riuscita a vincere. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI PRO VERCELLI AREZZO

VIDEO PRO VERCELLI AREZZO: IL TABELLINO

PRO VERCELLI AREZZO (1-1)

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Volpe; Schiavon, Grossi (dall’82’ Merio), Bani (dal 32′ Saro); Azzi (dal 46′ Erradi), Cecconi (dal 76′ Russo), Rosso (dal 46′ Comi). A disposizione: Quagliata, Foglia, Ciceri, Della Morte, Pisanello, Romairone, Liberali. All. Gilardino.

AREZZO (4-4-2): Pissardo; Borghini, Ceccarelli, Baldan, Corrado; Belloni (dal 79′ Zini), Foglia, Volpicelli (dal 51′ Tassi), Caso (dal 61′ Cutolo); Rolando, Gori. A disposizione: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Mesina, Piu, Benucci, Raja, Cheddira. All. Di Donato.



