Video/ Pro Vercelli Pergolettese (1-0): Comi entra e decide la gara (Serie C, 21 ottobre 2023)

Video, gol e highlights Pro Vercelli Pergolettese, nona giornata di Serie C Girone A vinta dai piemontesi di misura con Comi. Il primo tempo è popolato da occasioni da una parte e dall’altra, ma poche di queste sono veramente pericolose. La Pro cerca la seconda vittoria consecutiva esattamente come la Pergolettese dunque questa partita farà proseguire la striscia di successi solo ad una delle due. Giudicando questi primi quarantacinque minuti non era da escludere il segno X dopo il novantesimo.

Invece non sarà pareggio, ma una vittoria di misura che però pesa come un macigno. A deciderla è Comi, entrato ancora una volta dalla panchina per sovvertire le sorti di una partita molto bloccata. Siamo al 28′ della ripresa quando da angolo il numero dieci schiaccia di testa, la sfera prende un rimbalzo che mette clamorosamente fuori causa Soncin che non riesce ad arrivare sul pallone. Con questa vittoria sono tre di fila per la Pro Vercelli che sale a 17 punti insieme a Triestina e Virtus Verona mentre la Pergolettese si ferma a 13 con la compagnia di Legnago Salu e Arzignano.

VIDEO PRO VERCELLI PERGOLETTESE, IL TABELLINO

PRO VERCELLI-PERGOLETTESE 1-0

RETI: 28′ st Comi (PV)

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio (dall’87’ Sarzi Puttini); Iotti, Emmanuello (10′ st Rutigliano), Spavoe (37′ st Contaldo); Condello (10′ st Petrella), Nepi (10′ st Comi), Mustacchio. A disposizione: Rizzo, Valentini, Carosso, Gheza, Seck, Fiumanò, Forte, Niang, Pesce. All. Dossena.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Arini, Piccinini, Tonoli; Cerasani, Artioli, Aucelli (31′ st Andreoli), Figoli (31′ st Caccavo), Capoferri (40’ st Bozzuto); Caia (17′ st Mazzarani), Piu. A disposizione: Cattaneo, Lambrughi, Bignami, Jaouhari. All. Abbate.

ARBITRO: Gangi di Enna

AMMONITI: Ceresani, Mazzarani (PE)

