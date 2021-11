Video/ Pro Vercelli Piacenza (1-3) gol e highlights: Dubickas la chiude (Serie C)

VIDEO PRO VERCELLI PIACENZA (1-3): COLPO DEI LUPI!

Il Piacenza vince sul campo della Pro Vercelli calando un tris firmato da Cesarini, Rabbi e Dubickas. La rete di Masi aveva riaperto momentaneamente il match. Andiamo a rivivere le emozioni principali del match. Nava ci prova di testa ma la sua conclusione è respinta dal palo! Cesarini da centrocampo prova a trovare il gol della domenica, la sfera termina fuori di pochissimo. I padroni di casa rispondono con Gatto che per un soffio non trova la porta. Meglio il Piacenza in questo inizio di gara. Ci avviciniamo alla mezzora di gioco, match che resta in equilibrio. Azione personale di Bunini che pesca che serve Comi, Gonzi chiuede benissimo. Cesarini! La sblocca il Piacenza! Cesarini riceve la sfera e con una bellissima semi-rovesciata porta avanti la compagine ospite. Auriletto ci prova di testa, Pratelli blocca facile. Rabbi! Arriva il raddoppio del Piacenza! Parisi prende la sfera a Gatto e serve Rabbi che in area non fallisce il tocco vincente. Masi ferma con le cattive Rabbi e si becca il giallo. Termina la prima frazione di gioco con il Piacenza avanti sulla Pro Vercelli grazie alle reti siglate da Cesarini e Rabbi.

VIDEO PRO VERCELLI PIACENZA: IL SECONDO TEMPO

Masi! Arriva il gol su punizione! Bellissima conclusione che riapre la gara. Parisi ci prova da fuori area ma Rendic para bene. Pratelli respinge male, per un soffio Comi non trova la rete del pareggio. Comi ci prova da fuori area e per un soffio non trova il gol. Dubickas! La chiude il Piacenza! Giordanoi pesca in area il compagno di squadra che non sbaglia. Padroni di casa che si riversano in attacco, manca pochissimo alla fine del match. Termina il match, colpo gobbo del Piacenza sul campo della Pro Vercelli.

VIDEO PRO VERCELLI PIACENZA: IL TABELLINO

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori (dal 60′ Rendic); Auriletto, Masi, Carosso (dal 46′ Della Morte); Iezzi, Awua, Emmanuello (dall’84’ Silenzi), Rizzo (dal 46′ Vitale), Gatto (dall’84’ Crialese); Bunino, Comi. A disposizione: Cristini, Sangiorgi, Louati, Clemente, Erradi. All. Scienza.

PIACENZA (3-5-2): Pratelli; Marchi, Tafa, Nava; Parisi, Sulijc, Marino (dal 69′ Giordano), Corbari, Gonzi (dall’86’ Simonetti); Cesarini (dal 79′ Dubickas), Rabbi (dal 79′ Lamesta). A disposizione: Libertazzi, Angileri, Burgio, Codromaz, Bobb, Armini, De Grazia, Gissi. All. Scazzola.

Arbitro: Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno; Assistenti Simone De Nardi di Conegliano e Michele Colavito di Bari; quarto uomo Francesco Burlando di Genova.

Gol: 30′ Cesarini (Pia), 42′ Rabbi (Pia), 50′ Masi (PV), 81′ Dubickas (Pia)

Ammoniti: Masi (PV), Rabbi (Pia), Nava (Pia), Dubickas (Pia)

Espulsi: Nessuno

