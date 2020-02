Video/ Pro Vercelli Pontedera (3-1): highlights e gol. Gilardino torna a vincere!

Nella 25^ giornata della Serie C, la Pro Vercelli supera il Pontedera per tre reti ad uno grazie alle reti siglate da Rolando, Emmanuello e Varas. Bruzzo ha siglato la rete del momentaneo pareggio per il Pontedera. Come si vede nel video di Pro Vercelli Pontedera, la sbloccano subito i padroni di casa. Su una punizione la sfera si alza in area e trova l’intervento vincente di Rolando. Caponi calcia, Saro è attento e blocca. Varas prova un cross ma Sarri blocca facile. Le due compagini non si risparmiano. Grandissima parata di Sarri sul tiro di Azzi, la traiettoria sembrava destinata all’angolino. Ancora Sarri protagonista questa volta su Comi. Arriva il pareggio del Pontedera. Grandissimo assist di Barba che imbecca Bruzzo, da solo contro Saro non fallisce. La prima frazione termina in parità.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Caponi prova a cercare il primo palo, risponde presente Saro. Risaliti serve Emmanuello che non sbaglia e fa esplodere il pubblico di casa. Dieci minuti dopo la chiude definitivamente Varas. L’esterno scende sulla fascia, errore del diretto avversario e palla in rete. Sarri non può farci nulla. Visconti prova a beffare Saro, palla che sfiora il palo. Romairone calcia un siluro dalla lunga distanza, la palla coglie la traversa. Questa è praticamente l’ultima emozione del match. La Pro Vercelli trova l settima vittoria stagionale mentre il Pontedera ha vinto solo quattro volte.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PRO VERCELLI PONTEDERA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA