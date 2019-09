Video/ Psg Real Madrid (3-0): highlights e gol, trionfo francese (Champions League)

Il Psg vince una partita dominata dai francesi nella prima giornata del girone A di Champions League. Il video di Psg Real Madrid ci racconta di una partita che i padroni di casa hanno sbloccato con il gol di Angel Di Maria al 14’ minuto di gioco, poi lo stesso giocatore argentino ha segnato anche il gol con cui al 33’ minuto il Psg ha preso il largo sul Real Madrid, poi definitivamente affondato dalla rete di Thomas Meunier nei minuti di recupero del secondo tempo, per rendere più rotondo il punteggio. Primi tre punti in classifica per il Psg, che tenterà anche in questa stagione l’ennesimo assalto alla Champions League che ancora manca nella bacheca dei francesi, per il Real Madrid invece è la conferma di un inizio di stagione piuttosto negativo. Nella seconda giornata del girone A, il Real Madrid giocherà in casa contro il Bruges, mentre il Psg sarà di scena in Turchia sul sempre ostico campo del Galatasaray. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PSG REAL MADRID: GOL E HIGHLIGHTS (da Uefa Champions League)

VIDEO PSG REAL MADRID: LE STATISTICHE

Per inquadrare nel migliore dei modi Psg Real Madrid, può essere interessante analizzare le statistiche ufficiali fornite dal sito della Uefa. I francesi hanno avuto il 52% di possesso palla e soprattutto hanno costruito 30 attacchi pericolosi a fronte dei 21 per il Real Madrid. Gli spagnoli a dire il vero hanno effettuato un tiro in più (9-10), ma impressiona il fatto che il Real non abbia mai trovato lo specchio della porta avversaria, il totale dei tiri in porta dice infatti 5-0 Psg; francesi avanti 3-1 anche nei calci d’angolo. Dal punto di vista disciplinare, sono stati cinque i giocatori ammoniti: Di Maria e Bernat nel Psg, Carvajal, Varane e Vinicius Junior nel Real Madrid.

