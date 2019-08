Video/ Psg Rennes (2-1) highlights e gol. Nona Supercoppa per i parigini!

Allo Shenzen Universiade Sport Center il Psg fa sua la nona Supercoppa di Francia 2019, la settima di fila, battendo il Rennes in finale con un importante 2-1 fissato al triplice fischio finale. Come si vede nel video di Psg Rennes, non è stato però un netto dominio del parigini, come pure recitava il pronostico, specie nel primo tempo: nei primi 45 minuti di gioco infatti la squadra di Tuchel non ha certo giocato lal meglio, mostrando evidenti limiti specie in difesa (dove non sono mancati gli episodi di confusione). Ne ha subito approfittato chiaramente il Rennes che al 13’ riesce a mettere a segno la prima marcatura della finale con Hunou. Serve attendere la ripresa del match per osservare la bella reazione del Psg, davvero opaco prima dell’intervallo: a sbloccare la situazione ci pensa presto Mbappe, in rete al 57’. Il pareggio non chiama una grande reazione da parte dei rossoneri, che faticano a seguire il gioco degli avversari: a chiudere la pratica poi è Di Maria in gol al 72’. Il finale del match non è entusiasmante e il triplice fischio finale consegna la Supercoppa di Francia ai parigini.

IL TABELLINO

Psg Rennes 2-1 (0-1 pt)

Reti: 13’ Hunou (R), 57’ Mbappe (P), 73’ Di Maria (P)

Psg: Alphonse AREOLA, Juan BERNAT, Abdou DIALLO, MARQUINHOS PAREDES 78’), Thilo KEHRER, Thomas MEUNIER (Thiago SILVA 80’), Pablo SARABIA, Marco VERRATTI, Ander HERRERA (Angel DI MARIA 60’), Edinson CAVANI, Kylian Mbappé

Rennes: Tomas KOUBEK, Jérémy MOREL, Jérémy GÉLIN, Damien DA SILVA, Faitout MAOUASSA, Benjamin BOURIGEAUD (Yann GBOHO 68’), Eduardo CAMAVINGA, Clément GRENIER, James LÉA-SILIKI (Romain DEL CASTILLO 84’), Adrien HUNOU (Sacha BOEY 46’), Flavien TAIT

Ammoniti: 7’ Meunier (P), 23’ Bernat (P), 45’ Bourigeaud (R), 72’ Lea (R), 74’ Di Maria (P), 90’ Sarabia (P), 90+3’ Mbappe (P)

Arbitro: Bastien Stadio: Shenzen Universiade Sport Center

