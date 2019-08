Diretta Psg Rennes/ Streaming video DAZN: in campo per la Supercoppa di Francia

Psg Rennes si gioca alle ore 13:30 (italiane) di sabato 3 agosto: siamo a Shenzen, all’Universiade Sports Centre, per la Supercoppa di Francia 2019 ufficialmente conosciuta con il nome di Trophée des Champions. Anche nel calcio transalpino questo trofeo viene messo in palio tra chi ha vinto la Ligue 1, ovviamente un Psg che da qualche anno a questa parte non ha avversari, e il vincitore della Coppa di Francia e dunque i rossoneri, che nella scorsa stagione hanno avuto anche un bel cammino in Europa League e sembrano essere in crescita. Il Psg naturalmente è super favorito, e ha anche ritrovato i giocatori che hanno goduto di vacanze extra; tuttavia si gioca in gara secca e siamo all’inizio di agosto, dunque il caldo e la condizione fisica potrebbero fare la differenza. Mentre aspettiamo la diretta di Psg Rennes vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Shenzen, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Psg Rennes, ma la Supercoppa di Francia 2019 sarà un’esclusiva per tutti gli abbonati della piattaforma DAZN: i quali potranno installare l’applicazione su una smart tv che abbia connessione a internet oppure utilizzarla con il metodo tradizionale, ovvero quello della diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PSG RENNES

Come anticipato in precedenza, per Psg Monaco Thomas Tuchel ritrova tutti i suoi titolari: possiamo dunque pensare a un 4-3-3 con Aréola protetto da Thiago Silva e Marquinhos, mentre sulle corsie laterali ci sono i ballottaggi aperti Kehrer-Meunier e Kurzawa-Bernat. A centrocampo si dovrebbe giocare a tre: Leandro Paredes si piazza davanti alla difesa, Verratti e Draxler dovrebbero avere campo sulle mezzali a meno che non si punti su Sarabia o Gueye. Nel tridente offensivo mancherà Neymar: la soluzione più probabile è che Mbappé si sposti al centro della linea lasciando a Sarabia e Jesé Rodriguez le due corsie, a meno che Di Maria e Cavani non dimostrino da subito di poter giocare. Il Rennes di Julien Stéphan utilizza il 4-4-2: Damien Da Silva e Morel davanti al portiere Koubek, Hamari Traoré e Bensebaini schierati invece larghi ad accompagnare due esterni che dovrebbero essere Ismaila Sarr e Del Castillo, che partono favoriti ma potrebbero anche iniziare dalla panchina. Al centro del campo ci sarà Grenier, visto brevemente anche nella Roma, con Jakob Johansson; davanti invece potrebbe giocare Niang che è stato riscattato dal Torino, al suo fianco possibile che ci sia Siebatcheu.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Psg Rennes, nel quale ovviamente la squadra della capitale parte nettamente favorita: la sua vittoria è regolata dal segno 1 e vi permettere di guadagnare una somma pari a 1,30 volte la somma messa sul piatto, contro il 5,75 che sarebbe la vincita con il segno X per il pareggio. L’eventualità del successo del Rennes, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, porta in dote un guadagno di 8,50 volte la puntata.



