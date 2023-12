Video/ Rakow Atalanta (0-4) gol e highlights: doppio Muriel manda ko i polacchi (14 dicembre 2023)

Video Rakow Atalanta che si apre subito con i bergamaschi che attaccano la formazione polacca. Non tarda ad arrivare il gol del vantaggio alla luce di una grande palla giocata dal russo Miranchuk che pesca il colombiano Luis Muriel che si lascia andare con un destro molto preciso che si insacca all’angolino. I primi 45 minuti però non sono chiusi con l’Atalanta che riesce a trovare anche il raddoppio. Questa volta il gol viene realizzato dal giovanissimo difensore Giovanni Bonfanti, il cuore manda la palla in rete dopo essersi trovato il pallone.

Per il giovanissimo classe 2003 è il primo gol in maglia Atalanta dopo aver esordito in campionato contro il Napoli. Nel secondo tempo tante occasioni da gol per la formazione di Gasperini che però spreca tante volte sotto porta con Muriel. Lo stesso calciatore colombiano riesce poi a realizzare la doppietta personale e il gol del definitivo 0-2 temporaneo prima della rete di De Kateleare. Conclusione perfetta dopo aver ricevuto il pallone per Muriel all’interno dell’area di rigore e piazzando la sfera sotto la traversa, rendendola imprendibile per il portiere. Atalanta che vince il girone e passa agli ottavi di finale con un primo posto conquistato.

VIDEO RAKOW ATALANTA: IL TABELLINO

RAKOW: Kovacevic V. (Portiere), Racovitan B., Kovacevic A., Silva J. C. (dal 33′ st Sorescu D.), Tudor F., Kochergin V. (dal 16′ st Cebula M.), Berggren G., Plavsic S., Yeboah J. (dal 16′ st Crnac A.), Zwolinski L. (dal 36′ st Piasecki F.), Nowak B. (dal 36′ st Kittel S.). A disposizione: Mras T., Tsiftsis A. (Portiere) Allenatore: Szwarga D..

ATALANTA: Carnesecchi M. (Portiere), Hateboer H., Bonfanti G., Del Lungo T., Holm E. (dal 39′ st Palestra M.), Adopo M. (dal 45’+1 st Mendicino L.), Pasalic M., Zortea N., Miranchuk Al. (dal 44′ st De Nipoti T.), De Ketelaere C., Muriel L. (dal 44′ st Cisse M.). A disposizione: Bonanomi A., Ceresoli A., Colombo M., Manzoni A., Vismara P. (Portiere) Allenatore: Gasperini G..

Reti: al 14′ pt Muriel L. (Atalanta) , al 26′ pt Bonfanti G. (Atalanta) , al 28′ st Muriel L. (Atalanta) , al 45’+2 st De Ketelaere C. (Atalanta) .

Ammonizioni: al 31′ st Tudor F. (Rakow) al 33′ pt Holm E. (Atalanta), al 34′ st Bonfanti G. (Atalanta).

VIDEO RAKOW ATALANTA: GOL E HIGHLIGHTS













