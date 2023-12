DIRETTA/ Rakow Atalanta (risultato 0-0) streaming video tv: Gasperini con i giovani, via! (14 dicembre 2023)

DIRETTA RAKOW ATALANTA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Rakow Atalanta. Il girone D della Europa League cosa ci ha detto nelle precedenti cinque giornate per i padroni di casa polacchi e per la Dea bergamasca? Il Rakow sta lottando per il terzo posto e grazie al colpaccio in Austria di due settimane fa lo troviamo a quota 4 punti in classifica a causa di una vittoria, un pareggio e ovviamente tre sconfitte nelle cinque precedenti uscite, con tre gol segnati a fronte dei sei invece incassati per i polacchi, che devono quindi fare i conti con il brutto -3 nella voce della differenza reti. Per quanto riguarda l’Atalanta, il cammino europeo dei nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini è stato quasi perfetto fino a questo momento.

Ci sono 11 punti in classifica che sono frutto di tre vittorie più due pareggi senza alcuna sconfitta, un ruolino che ha già portato la certezza del primo posto con otto gol segnati a fronte di solo quattro incassati, per una differenza reti pari a +4. Adesso però basta numeri, anche se possono aiutarci a descrivere le due squadre: leggiamo le formazioni ufficiali di Rakow Atalanta, poi la partita comincia! RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; F. Tudor, A. Kovacevic, Rundic; Plavsic, Berggren, Kochergin, Jean Carlos; Zwolinski, J. Yeboah; Crnac. Allenatore: Dawid Szwarga ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Del Lungo; Holm, Adopo, Pasalic, Zortea; Al. Miranchuk; Muriel, M. Cissé. Allenatore: Gian Piero Gasperini (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RAKOW ATALANTA VIDEO TV E DIRETTA: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta Rakow Atalanta potrà essere seguita in chiaro su Tv8 e anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

RAKOW ATALANTA: CONTA SOLO PER I POLACCHI!

Rakow Atalanta, in diretta giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 21.00 presso l’ArcelorMittal Park di Sosnowiec sarà una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro lo Sturm Graz, il Rakow ha raggiunto il livello degli austriaci nella classifica del Gruppo D, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla Conference League. La sfida finale sarà cruciale per determinare chi avanzerà nella competizione. Il Rakow dovrà vedersela con l’Atalanta, che potrebbe optare per un utilizzo di giocatori meno impiegati, considerando la qualificazione già acquisita. Il Rakow avrà bisogno di una prestazione eccezionale, specialmente considerando le difficoltà in campionato, dove la squadra del mister Szwarga è in ritardo di ben 9 punti dalla capolista Slask.

L’Atalanta, reduce dalla brillante vittoria contro il Milan per 3-2 all’ultimo turno di campionato, è in uno stato di forma positivo. La partita è stata emozionante, con il gol decisivo di Muriel nel recupero e la doppietta del rinato Lookman. Anche nel girone di Europa League, oltre allo Sporting Lisbona, non ci sono stati avversari particolarmente temibili. Gasperini probabilmente farà ruotare giocatori meno impiegati per dare riposo ai titolari, considerando che il primo posto nel gruppo è già assicurato. Ora, l’Atalanta si prepara a conoscere il prossimo avversario negli ottavi di finale, che verrà sorteggiato dopo la conclusione della fase a gironi.

PROBABILI FORMAZIONI RAKOW ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Rakow Atalanta, match che andrà in scena all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec. Per il Rakow, Dawid Szwarga schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kovacevic, Racovitan, Kovacevic, Rundic, Tudor, Papanikolau, Kochergin, Plavsic, Nowak, Plasecki, Cebula. Risponderà il Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko, Kovac; Ivanovic, Adetunji, Ndiaye.

RAKOW ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rakow Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Rakow con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

