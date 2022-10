Video/ Rangers Liverpool (1-7) gol e highlights: tripletta storica per Salah!

Quest’anno il Liverpool non ha mezze misure, quando vince lo fa bene: dopo il clamoroso 9-0 dello scorso 27 agosto in Premier League contro il Bournemouth, questa volta a soccombere sotto la raffica di colpi dei Reds sono i Rangers di Glasgow che capitolano per 1-7 e nella migliore delle ipotesi dovranno ripiegare sul terzo posto che porta allo spareggio in Europa League, a patto di battere l’Ajax nello scontro diretto con almeno 5 gol di scarto. Molto più probabile che la città di Roma venga investita da una bufera di neve in piena estate. Alla formazione allenata da Klopp basterà pareggiare contro i lancieri nella sfida in programma tra due settimane alla Cruijff Arena per blindare la qualificazione agli ottavi di finale, ma il vero obiettivo è il primo posto occupato al momento dal Napoli che continua a non perdere colpi. Facile immaginare che si deciderà tutto ad Anfield il prossimo 1 novembre ma considerati gli attuali valori di forza sono i partenopei a partire con i favori del pronostico.

Ibrox ribolle, come sempre, ed esplode quando Arfield, sull’imbeccata di Čolak, porta momentaneamente in vantaggio i Rangers approfittando di un’amnesia della difesa del Liverpool. Si tratterà in realtà soltanto di una pia illusione per gli scozzesi che presto devono fare i conti con il valore dell’avversario. Quando i Reds entrano in partita non ce n’è per nessuno e già al 24’ del primo tempo Firmino pareggia i conti su calcio d’angolo, deviando in rete il tiro dalla bandierina di Tsimikas. Gli ospiti chiudono in crescendo ma per Klopp non è sufficiente e negli spogliatoi durante l’intervallo striglia a dovere i suoi ragazzi che rientrano in campo con il sangue iniettato negli occhi.

VIDEO RANGERS LIVERPOOL 1-7, IL SECONDO TEMPO

Nei secondi quarantacinque minuti la partita si trasforma in un monologo recitato da undici interpreti: è ancora Firmino – doppietta per il brasiliano – a finalizzare un contropiede nato da un’iniziativa da Joe Gomez che non ha fatto assolutamente rimpiangere Alexander-Arnold. I padroni di casa vanno completamente nel pallone, e non in senso buono: McGregor rinvia addosso a Fabinho che trova la collaborazione di Carvalho e apparecchia la tavola a Darwin Núnez per il tris. Sembrano i titoli di coda, in realtà sono quelli di testa: Salah entra e nel giro di 6 minuti realizza la tripletta più veloce nella storia della Champions League (il precedente record apparteneva a Gomis che nel 2011 con la maglia del Lione segnò 3 gol in 8 minuti), e meno male che l’egiziano non stava attraversando un buon momento. Nel finale c’è gloria anche per il giovane Elliott che deve aspettare il via libera del VAR per esultare, l’arbitro Vinčić infatti non dà il gol per una segnalazione di fuorigioco in realtà inesistente, visto che Diogo Jota era appena dietro la linea del pallone. Il tutto avviene quando la maggior parte del pubblico ha già tolto il disturbo, una volta capito che tirava una brutta aria…

VIDEO RANGERS LIVERPOOL 1-7, IL TABELLINO

RANGERS-LIVERPOOL 1-7 (1-1)

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson (45’ King), Davies, Barišić; Jack (60’ Davis), Lundstram; Sakala (76’ Matondo), Arfield, Kent (76’ Wright); Čolak (76’ Morelos). All. Giovanni Van Bronckhorst.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Joe Gomez, Konaté (79’ Milner), Van Dijk, Tsimikas (68’ Robertson); Henderson (68’ Alcántara), Fabinho, Elliott; Firmino (73’ Diogo Jota), Núnez (68’ Salah), Carvalho. All. Jürgen Klopp.

ARBITRO: Slavko Vinčić (SVN).

AMMONITI: 90’ Joe Gomez (L).

RECUPERO: 3’ pt, 1’ st.

MARCATORI: 17’ Arfield (R), 24’ e 55’ Firmino (L), 66’ Darwin Núnez (L), 76’, 80’ e 82’ Salah (L), 88’ Elliott (L).











