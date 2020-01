Video/ Ravenna Fermana (1-0): highlights e gol. Ai romagnoli basta Caidi! (Serie C)

Allo Stadio Bruno Benelli il Ravenna supera la Fermana per 1 a 0. Come di vede nel video di Ravenna Fermana, nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni ma gli ospiti scongiurano il peggio sulla mischia pericolosa del 3′ e replicano affacciandosi in avanti sia al 6′ che al 9′. Tuttavia, le cose si complicano per i gialloblu a partire dal 33′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Mane nel giro di appena quattro minuti. Il tecnico Antonioli decide quind di sostituire Petrucci con Ricciardi al 35′ e la partita rimane bloccata fino all’intervallo. La gara rimane bloccata senza più decollare e bisogna attendere l’inizio del secondo tempo perchè torni a vivacizzarsi. In avvio di ripresa infatti, preicsamente al 56′, si pensa Caidi a siglare il gol decisivo ai fini del successo finale capitalizzando il calcio di punizione battuto dal suo compagno Giovinco. I canarini patiscono la rete subita anche sotto l’aspetto psicologico e rischiano grosso sull’opportunità per Fella dovendo pensare a gestire la situazione di inferiorità numerica maturata in precedenza. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonino Costanza, proveniente dalla sezione di Agrigento, ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Papa e Zambataro da un lato, Mane, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Scrosta, D’Angelo e Lancini dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Ravenna di salire a quota 22 nella classifica del girone B di Serie C raggiungendo proprio i diretti rivali di giornata della Fermana, rimasta appunto ferma proprio a 22 punti.

IL TABELLINO

Ravenna-Fermana 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 56′ Caidi(R).

Assist: 56′ Giovinco(R).

RAVENNA – Cincilla, Gavioli, Nocciolini, Purro, Caidi, Shaka Mawuli, Jidayi, Giovinco, Papa, Zambataro, Cauz. All.: Foschi.

FERMANA – Ginestra, Mane, Urbinati, Comotto, Manetti, Petrucci, Scrosta, Bacio Terracino, Clemente, Maistrello, Lancini. All.: Antonioli.

Arbitro: Antonino Costanza (Agrigento).

Ammoniti: 29′, 33′ Mane(F); 38′ Papa(R); 59′ Scrosta(F); 64′ Zambataro(R); 73′ D’Angelo(F); 83′ Lancini(F).

Espulsi: 33′ Mane(F).

